3BMETEO.COM: “L’ESTATE NON DECOLLA, altri temporali e nubifragi in settimana 09/06/2020 Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “anticicloni assenti sul Mediterraneo con una circolazione di bassa pressione che porterà ulteriori rovesci e temporali nei prossimi giorni, anche forti. Coinvolto soprattutto il Centronord, più occasionalmente il Sud. Clima mai troppo caldo, anzi a tratti fresco e sotto la media”



MALTEMO, NON E’ FINITA, IN ARRIVO ALTRI TEMPORALI E NUBIFRAGI. “Almeno sino a giovedì saremo in compagnia di un vortice di bassa pressione ‘incastrato’ tra Francia e Italia, con tempo frequentemente instabile” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “l’Estate dunque non decollerà neanche nei prossimi giorni, con nuovi rovesci e temporali sparsi che colpiranno ‘a macchia di leopardo’ soprattutto le regioni del Nord e del Centro Italia. Attenzione perché i fenomeni potranno risultare localmente intensi, anche a carattere di nubifragio o accompagnati da grandine e improvvise raffiche di vento; non sono da escludersi ancora locali allagamenti o disagi, specie tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, dove già si registrano criticità idrogeologiche. Attenzione: questo non significa che pioverà 24 ore su 24, tra un rovescio e un temporale ci saranno anche intermezzi soleggiati o comunque le precipitazioni colpiranno in modo disomogeneo il nostro territorio, in quanto mancherà una perturbazione organizzata.”

“Il Sud rimarrà ai margini dell’azione ciclonica” – prosegue l’esperto di 3bmeteo.com “con qualche rovescio o temporale di passaggio ma meno frequente e con maggiori momenti soleggiati rispetto al Centronord”



VENERDI’ LA GIORNATA MIGLIORE, WEEKEND NUOVAMENTE INCERTO – “Venerdì sarà la giornata più stabile, grazie ad un temporaneo aumento della pressione, con sole prevalente e pochi temporali. Tuttavia già nel weekend potrebbe giungere un nuovo impulso instabile con qualche rovescio o temporale di passaggio ancora una volta soprattutto al Centronord, specie tra sabato sera e domenica. Ma questa evoluzione è ancora in fase di analisi data la distanza temporale e l’estrema dinamicità della situazione meteo di questa prima parte di giugno scoppiettante”



CALDO INTENSO SCONGIURATO, TEMPERATURE A TRATTI SOTTO LA MEDIA – “Il clima non sarà mai eccessivamente caldo in questa settimana, con clima gradevole durante il giorno: le massime fino a giovedì saranno infatti in genere comprese tra 22 e 26°C con qualche punta superiore al Sud. Nottetempo e al primo mattino il clima potrà risultare anche molto fresco con minime localmente sotto la media. Un rialzo termico è atteso tra venerdì e sabato con clima diurno questa volta pienamente estivo, ma caldo senza eccessi” – concludono da 3bmeteo.com