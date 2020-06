Medimex D - Presentati i nuovi bandi Puglia Sounds per il rilancio del comparto musicale 09/06/2020 Medimex D

dal 3 al 21 giugno la prima music conference internazionale digitale





Presentati i nuovi bandi Puglia Sounds per il rilancio del comparto musicale

1,5 milioni di euro destinati alle attività di produzione e programmazione di artisti e operatori pugliesi



Capone: 1,5 milioni di euro per garantire continuità rispetto al grande lavoro fatto in questi anni ma anche un’occasione per mettere tutti gli operatori nelle condizioni di poter rispondere alle nuove esigenze di programmazione e fruizione dei progetti musicali.





Veronico: Puglia Sounds Plus è la nostra risposta alla crisi del settore. Aumentiamo il numero di avvisi pubblici e forniamo nuovi strumenti per superare la crisi profonda che affligge i lavoratori della musica





Si è svolto questa mattina, nell’ambito del programma di Medimex D, Puglia Sounds Plus: incontro con gli operatori in cui Loredana Capone, assessore regionale all’Industria Turistica e Culturale, e Cesare Veronico, coordinatore artistico Puglia Sounds/Medimex, hanno illustrato i nuovi avvisi pubblici di Puglia Sounds immaginati per affrontare il complesso scenario nel quale versa il settore della musica pugliese. Puglia Sounds Plus prevede la pubblicazione di sette avvisi pubblici, con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, nel biennio 2020/2021, per accompagnare operatori e artisti pugliesi nella fase della ripresa e per sostenere la produzione e la programmazione musicale in Puglia, in Italia e all’estero. L’incontro si è svolto nell’ottica di confronto con gli addetti ai lavori, oltre 80 i partecipanti, e per accogliere le istanze del settore. I bandi saranno adesso modificati alla luce delle indicazioni emerse e pubblicati, nelle prossime settimane, sul sito web pugliasounds.it

“Musica e concerti: prudenza ma anche coraggio. Quel coraggio che parte dalla consapevolezza delle regole e dei rischi e affonda le radici nella necessità che la vita continui e ci si rimbocchi le maniche per fare sempre meglio. Puglia Sounds Plus lo abbiamo voluto per questo: perché gli interventi regionali a supporto dei gruppi pugliesi siano il risultato della migliore sintesi tra istituzione e artisti, operatori. Perché se le cose si fanno insieme è tutta un’altra musica e saremo tutti più soddisfatti - dichiara Loredana Capone, assessore regionale all’Industria Turistica e Culturale - Oggi abbiamo presentato agli operatori pugliesi i sette bandi su cui con Puglia Sounds abbiamo lavorato negli ultimi mesi. Un milione e mezzo di euro per garantire continuità,rispetto al grande lavoro fatto in questi anni ma anche un’occasione per mettere tutti gli operatori nelle condizioni di poter rispondere alle nuove esigenze di programmazione e fruizione dei progetti musicali. Creazione, produzione, promozione, distribuzione, internazionalizzazione le parole chiave su cui abbiamo puntato in ciascuno degli interventi. Vogliamo tenere insieme arte e formazione, sostenere progetti artistici multimediali e multidisciplinari. Insomma vogliamo continuare a promuovere la Puglia attraverso la musica e la cultura. Con il professore Lopalco stiamo lavorando per stabilire il perimetro di sicurezza in cui muoversi, tenendo conto ovviamente delle disposizioni del governo nazionale. Ma le attività del comparto devono riprendere al più presto e noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo sfidando il tempo e le circostanze, ma siamo vicino agli artisti e alle imprese pugliesi. E lo siamo non soltanto con i bandi di Puglia Sounds ma anche con tutti gli strumenti previsti nel Programma Straordinario per la Cultura e lo spettacolo e il microprestito. Nessuno resterà indietro”.

”Puglia Sounds Plus è la nostra risposta alla crisi del settore. Mettiamo in campo 1,5 milioni di euro per rilanciare le attività live e la produzione artistica e quindi favorire la ripresa dell’intera filiera musicale pugliese – il commento di Cesare Veronico, coordinatore artistico Puglia Sounds/ Medimex- Aumentiamo il numero di avvisi pubblici e forniamo nuovi strumenti per superare la crisi profonda che affligge i lavoratori della musica. Sono molto soddisfatto della risposta di musicisti e operatori pugliesi che hanno accolto in maniera positiva il nostro progetto apportando migliorie con uno spirito collaborativo di partecipazione e condivisione”.



Dei bandi presentati alla produzione sono rivolti Puglia Sounds Record, il consolidato bando che sostiene la realizzazione di nuove produzioni discografiche arricchito di alcune novità, e un innovativo avviso che incentiva le nuove produzioni multimediali, senza l’obbligo di supporto fisico e con l’obiettivo di favorire le coproduzioni. Per la programmazione, vera sfida dei prossimi mesi, sono previsti 5 nuovi avvisi pubblici per sostenere la programmazione di concerti in Puglia, in Italia e all’estero con una prospettiva che coprirà anche il 2021. Il primo determinerà la creazione di un circuito regionale dei luoghi dedicati alla musica, il secondo favorirà la programmazione di concerti che promuovano la musica pugliese in Italia e il terzo la programmazione di artisti pugliesi in Puglia. Mentre alla programmazione internazionale sono destinati Puglia Sounds Export, dedicato alla circuitazione all’estero di progetti per la diffusione della cultura musicale pugliese e Puglia Sounds Export – Fiere e Convention Internazionali che favorisce la partecipazione di musicisti e operatori musicali pugliesi alle principali fiere di settore nel Mondo.



Medimex D prosegue e domani, mercoledì 10 giugno, propone il webinar Social Music Marketing: trovare nuovi fan con i social, appuntamento Puglia Sounds Musicarium a cura di Gabriele Aprile. I social rappresentano uno strumento prezioso per l’artista che intende costruirsi una propria community di fan. Ma come e su cosa concentrare le proprie energie? Nella pratica viene spiegato con chiarezza cosa è opportuno fare per ottimizzare i propri canali e i propri contenuti e come utilizzare l’advertising per trovare nuovi (e veri) fan. Proseguono inoltre Il musicista nell'era digitale. Mentalità, strumenti e strategie per costruire un percorso professionale nella musica attuale a cura di Massimo Bonelli, che affronta il tema dell’essere musicista nell’era digitale e Registrazione e Missaggio In-The-Box a cura di Marc Urselli, che immagina un missaggio senza avere a disposizione un grosso studio di registrazione.

Tutti gli appuntamenti di Medimex D sono a partecipazione gratuita, per alcuni appuntamenti è prevista registrazione obbligatoria dettagli e modalità di partecipazione sul sito web medimex.it



