15 giugno - Canzoniere Grecanico Salentino per "Live is life" al Castello Volante di Corigliano d'Otranto e sul web 11/06/2020 "LIVE IS LIFE": LUNEDÌ 15 GIUGNO IN TUTTA ITALIA UN VIAGGIO A TAPPE DA NORD A SUD IN UN'UNICA SIMBOLICA GIORNATA CHE SEGNA IL RITORNO ALLA MUSICA DAL VIVO. DALLE 21 NELL'ATRIO DEL CASTELLO VOLANTE DI CORIGLIANO D'OTRANTO E IN DIRETTA WEB APPUNTAMENTO CON IL CANZONIERE GRECANICO SALENTINO.



Il Canzoniere Grecanico Salentino sarà tra i protagonisti di "Live is life". Lunedì 15 giugno alle 21 l'ensemble guidato dal violinista Mauro Durante si esibirà nell'atrio del Castello Volante di Corigliano d'Otranto (ingresso su invito - info@seifestival.it) e in diretta facebook e youtube.



Live is life è un viaggio a tappe da nord a sud in un'unica simbolica giornata che segna il ritorno alla musica dal vivo con Boosta, Ascanio Celestini, Giovanni Truppi, Iacampo, Guano Padano e altri. Tante regioni e tante città (Torino, Milano, Padova, Bologna, Pesaro, Firenze, Prato, Bari) unite dai primi concerti live del paese dopo il lockdown da Coronavirus per questo appuntamento voluto per gridare che "il live è vivo e suona insieme a noi".



La tappa di Corigliano d'Otranto - organizzata dal Castello Volante nell'ambito del festival Sei - Sud Est Indipendente firmato da Coolclub in collaborazione con Comune di Corigliano d'Otranto, BigSur, Cinema del Reale, Multiservice Eco, Vini Garofano - ospiterà il Canzoniere Grecanico Salentino, vincitore del premio come “Miglior gruppo di world music al mondo” (che nessun italiano aveva conquistato prima) ai Songlines Music Awards 2018. Fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, il CGS è il più importante gruppo di musica popolare salentina, il primo ad essersi formato in Puglia. Quarantacinque anni di storia che lo hanno visto crescere e rinnovarsi e oggi raccogliere i frutti di un lavoro che non ha mai smesso di guardare coraggiosamente al futuro. Guidato dal tamburellista e violinista Mauro Durante, che ha ereditato la leadership dal padre Daniele nel 2007, la formazione è oggi composta da Alessia Tondo (voce e percussioni), Silvia Perrone (danza), Giulio Bianco (zampogna, armonica, flauti e fiati popolari, basso), Massimiliano Morabito (organetto), Emanuele Licci (voce, chitarra, bouzouki) e Giancarlo Paglialunga (voce, tamburieddhu).



Ideato, prodotto e promosso dal 2006 dalla Cooperativa CoolClub con la direzione artistica di Cesare Liaci, il Sei festival sostenuto dal Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Mibac e dalla Regione Puglia e realizzato in sinergia con numerosi partner pubblici e privati - nel corso degli anni ha portato nel Salento le sonorità più interessanti della musica italiana e internazionale, offrendo al pubblico una panoramica ampia e variegata della musica dal punk al cantautorato, dal rock allo ska, dal folk ai ritmi in levare.



Il Castello Volante è un progetto promosso e realizzato da Multiservice Eco, Big Sur e Coolclub in collaborazione con il Comune di Corigliano d'Otranto, vincitore del bando per l'adeguamento degli attrattori turistici all'accoglienza di attività di spettacolo dal vivo della Regione Puglia. Il Castello Volante nasce per avviare un nuovo corso dell'antico maniero improntato alla riscoperta e alla tutela dei beni immateriali, al nutrimento del pensiero, alla filosofia e ai pensieri "che volano" per animare il borgo con una serie di attività che abbracciano la musica, il cinema, l'arte contemporanea, la danza, il cibo, la letteratura, i nuovi mestieri e l’artigianato. Una serie di azioni strutturate che abitano lo spazio per tutto l'anno, integrando la regolare e consueta programmazione attuata dal Comune. Un castello dell'immaginario, come fosse un inedito di Italo Calvino, la celebrazione dell'immaginazione e delle sue innumerevoli gemmazioni.