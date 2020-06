Altamura - Partnership tra MarinoBus e Manieri Lines per i collegamenti tra il Potentino, il Nord-Italia e la Svizzera 11/06/2020 L’operatore lucano entra nel network del marchio “con il picchio”



Altamura (BA) – Venosa (PZ), 11 giugno 2020 – MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma, e Manieri Lines, l’azienda lucana di autolinee, Gran Turismo, TPL, trasporto scolastico e per i disabili, annunciano di aver siglato un accordo di collaborazione commerciale e operativa con l’obiettivo di ottimizzare l’offerta e di incrementare ulteriormente la soddisfazione dei viaggiatori.

Manieri Lines gestirà per conto di Marino Bus le corse da Potenza e provincia verso l’Italia settentrionale e la Svizzera – e viceversa – utilizzando la propria flotta che sarà, a tal fine, caratterizzata dalla tipica livrea “con il picchio” dell’azienda di Altamura.



“Con i nostri nuovi partner di Manieri Lines condividiamo una comune visione del servizio di trasporto fondato sulla continua ricerca della massima soddisfazione per i passeggeri. Per ottenerla, in un periodo complesso come quello attuale, la loro tutela deve essere il primo obiettivo. Ecco perché siamo orgogliosi delle manifestazioni di fiducia e apprezzamento dei clienti che ci hanno ripetutamente testimoniato il gradimento per le misure adottate oltre che per i rinomati ed elevati standard di qualità e comfort di viaggio. E tutto questo sarà parimenti garantito anche sulle corse curate per nostro conto da Manieri Lines grazie alla professionalità e all’affidabilità di una delle realtà imprenditoriali più apprezzate del territorio” afferma Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus.



“L'emergenza sanitaria ci ha posto di fronte a nuove e complesse sfide, generando emozioni contrastanti che avrebbero potuto scoraggiarci - spiega Marcello Manieri, Rappresentante Legale di Manieri Lines - Come azienda, abbiamo però immediatamente intuito di dover far affidamento sul nostro bagaglio di competenze ed esperienze e sulla nostra capacità di resilienza, in modo da poter compiere le scelte più giuste per riaffrontare il mercato più forti di prima, intercettandone e soddisfacendo i bisogni in cambiamento. E siamo convinti di riuscirci ancora di più operando con il marchio di una realtà di riferimento a livello nazionale qual è MarinoBus”.



MarinoBus

Marino Srl, con sede ad Altamura (BA) è attiva da 60 anni nel settore del trasporto su gomma ed è oggi – con il brand MarinoBus - una realtà di riferimento a livello nazionale, la cui crescita è costantemente orientata all’alta qualità del servizio in linea con i migliori standard internazionali.

Nata originariamente come operatore al servizio del territorio pugliese e lucano, negli anni si è prima consolidata in numerose aree della nostra Penisola e ha poi proposto i suoi servizi anche oltreconfine.

MarinoBus, con oltre 6.000 collegamenti, oggi serve infatti più di 250 destinazioni - tra cui Zurigo, Francoforte, Stoccarda, Lussemburgo, Strasburgo e Basilea - grazie a oltre 200 autisti, 190 automezzi di proprietà e 3.000 biglietterie convenzionate. Maggiori informazioni su: www.marinobus.it



Manieri Lines

Fondata quasi 60 anni fa a Venosa (PZ), Manieri Lines è oggi una realtà moderna e dinamica nel settore del trasporto di persone su strada che è riuscita a consolidare nel tempo la propria immagine di “operatore di fiducia”. Certificata ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, l’azienda garantisce elevati standard di qualità, comfort e sicurezza in tutti i propri servizi di: Autolinea, con importanti collegamenti dalla Basilicata e da alcune province di Puglia e Abruzzo verso numero destinazioni del Settentrione e della Svizzera; Gran Turismo, con noleggio mezzi in Italia e all’estero; Trasporto Pubblico Locale, Scolastico e Specializzato per gli utenti disabili. Manieri Lines ha realizzato anche la modernissima autostazione di Venosa: circa 6.000 mq con un’ampia gamma di servizi tra cui bus terminal, lavaggio, assistenza tecnica in officina e servizi di cucina, doccia e riposo per il personale viaggiante. Di Manieri Lines fa, infine, parte l’Agenzia Viaggi Venusia Travel specializzata nell’organizzazione viaggi e nell’erogazione di servizi turistici per un’ampia tipologia di clientela.