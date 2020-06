[PHOTOGALLERY] LE GROTTE DI CASTELLANA RIAPRIRANNO IN SICUREZZA, A CONFERMARLO L’EPIDEMIOLOGO PIER LUIGI LOPALCO 11/06/2020 Sopralluogo del responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche Regione Puglia







Un’intensa settimana di attività propedeutiche ad accogliere nuovamente i turisti nelle Grotte di Castellana (Ba) sta per volgere al termine e si procede a passo sostenuto verso l’apertura (fissata per il 1° luglio ma che potrebbe essere anticipata ai fine settimana della seconda metà di giugno) con la messa a punto degli ultimi dettagli riguardanti le misure di sicurezza necessarie.



A confermare che si sta procedendo nella giusta direzione è il professor Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, che ha visitato le grotte questa mattina, giovedì 11 giugno, accompagnato dal Consiglio di Amministrazione della Grotte di Castellana srl (presidente Victor Casulli, vicepresidente Francesco Manghisi e consigliera Maria Lacasella), insieme al sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, all’assessore comunale al turismo Gianni Filomeno, al consigliere ai rapporti con il parlamento e gli enti locali del presidente della Regione Puglia Domenico De Santis, al professor Alessandro Reina, direttore scientifico delle Grotte di Castellana, alla dottoressa Caterina Binetti, segretario generale del Comune di Castellana Grotte, allo staff delle grotte ed ai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori. Obiettivo della visita stabilire con maggiore consapevolezza scientifica le misure da adottare per una riapertura in sicurezza a tutela di visitatori e lavoratori. “Questo tipo di grotta non presenta criticità particolari perché gli ambienti sono molto ampi – ha dichiarato il professor Lopalco a seguito del sopralluogo – e, quindi, quella che può essere una preoccupazione in altri tipi di escursioni e ambienti più angusti, nello specifico di Castellana non si ravvisa. Questa mattina si è parlato molto di come gestire al meglio l’afflusso e il deflusso dei visitatori, in maniera che possano godersi lo spettacolo in tranquillità senza creare assembramenti all’interno della grotta”.



La visita del professor Lopalco è solo uno degli appuntamenti che hanno impegnato CdA, tecnici e staff della Grotte di Castellana srl negli ultimi giorni, in cui tutta l’attenzione è stata puntata su una riapertura del sito carsico ai turisti con le giuste precauzioni, ma senza perdere di vista l’importanza di un’offerta che permetta di rendere l’esperienza della visita piacevole. Fra le altre attività messe in atto, sabato 6 giugno, in occasione della Giornata Mondiale delle Grotte e del Mondo Sotterraneo, il Consiglio di Amministrazione, i tecnici della sicurezza e i lavoratori hanno preso parte ad una discesa esplorativa, nella quale dopo tre mesi le grotte si sono rivelate in tutto il loro splendore. Scopo principale della discesa era valutare la conformità lungo il percorso dei dispositivi di protezione adottati per i lavoratori e per i visitatori.



Video della prima discesa di CdA, tecnici e staff dopo tre mesi di chiusura al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1PoPT9PeR6ZPdvTPUdJ4R1yWtbhdlAxJc/view?usp=sharing