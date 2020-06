AMICI DELLA MUSICA Taranto - Entro il 18 giugno si puň richiedere il voucher per gli spettacoli annullati a causa covid 15/06/2020 AMICI DELLA MUSICA “ARCANGELO SPERANZA”

Taranto

Il 18 giugno scadono i termini per richiedere i voucher

per gli spettacoli annullati a causa dell’emergenza Covid-19



Gli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” di Taranto ricordano che è stato esteso sino al 18 giugno - come da normativa in vigore - il termine per richiedere l’emissione di voucher per biglietti e abbonamenti agli spettacoli della 76ª stagione 2019-2020 annullati a causa dell’emergenza Covid-19.



La pratica può essere eseguita entro e non oltre tale data scrivendo all’indirizzo info@amicidellamusicataranto.it oppure recandosi direttamente presso gli uffici dell’associazione in via Abruzzo 61 dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30.



Info 099.7303972.