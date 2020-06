"VOI PROPONETE NOI ORGANIZZIAMO" IL TOUR A CANOSA DI PUGLIA COME VUOI TU 20/06/2020 La stagione estiva è prossima, come anche le tanto auspicate ferie dopo un lungo periodo di isolamento pandemico. La Fondazione archeologica canosina, unitamente alla ditta Tango Renato-servizi per l'archeologia ed il turismo ed all’Associazione Amici dell'archeologia, intende mettersi, come sempre, al servizio di tutti coloro i quali amano visitare le bellezze archeologiche del Bel Paese.

Canosa di Puglia o meglio l'antica Kanysion o Canusium è una delle più conosciute città archeologiche della Puglia, ricca di monumenti, parchi archeologici, ipogei, domus romane, terme, musei e quant'altro resta degli antichi fasti di questa città un tempo ricca e potente.

L'iniziativa denominata " Voi proponete, noi organizziamo" vuole rendere soggetti attivi tutti gli amanti del bello e della cultura che desiderano visitare il ricco patrimonio archeologico di Canosa.



Offriamo a tutti coloro che sono interessati :



• visite guidate;

• passeggiate archeologiche;

• archeotrekking;

• archeodog-trekking;

• visite esperienziali presso aziende locali;

• visite per bambini e laboratori didattici;

• visite teatralizzate;

• visite tematiche quali:

a) percorso dauno,

b) percorso romano,

c) percorso paleocristiano,

d) percorso medievale.



La novità dell’iniziativa consiste

nell’offrire al turista la possibilità di scegliere e formulare il tour nel modo più confacente ai propri desideri.

Le richieste dovranno pervenire al numero di call center 3338856300 o tramite mail all’indirizzo info@canusium.it, almeno una settimana prima dalla data scelta. Saranno privilegiati gruppi o comitive.

Per coloro che amano la buona cucina e le prelibatezze culinarie canosine la FAC mette a disposizione menu convenzionati forniti dai ristoratori locali.