Lecce - Sottoscritto Protocollo d’Intesa tra PCE "Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae” e “Rusconi Viaggi” 22/06/2020 La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale (PCE) "Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae” comunica di aver sottoscritto con la Rusconi Viaggi, un Protocollo d’Intesa per una collaborazione nel settore turistico.

Rusconi Viaggi dal 1981 è altamente specializzata nell’organizzazione e programmazione di pellegrinaggi verso i maggiori Santuari Mariani e Centri di Spiritualità in Italia e nel Mondo. Le loro proposte si contraddistinguono da sempre per la costante presenza di accompagnatori particolarmente preparati e, molto spesso, di guide spirituali.

La sottoscrizione del Protocollo è un altro nodo della rete di collaborazione che il Parco Culturale Ecclesiale sta tessendo di giorno in giorno per fare del Capo di Leuca una buona pratica di turismo conviviale.

Il PCE "Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae” è un soggetto indipendente e autonomo sul piano politico, organizzativo e finanziario, con carattere e strutture democratiche, promosso dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca.

La scelta del nome proviene dalla millenaria presenza della Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, sulla punta estrema della Puglia, dell’Italia e dell’Europa, luogo di culto e di pellegrinaggio profondamente immerso nel Mediterraneo, crocevia di popoli che promuove il confronto interculturale e il dialogo interreligioso, senza confini e senza barriere.

Il Parco Culturale Ecclesiale rappresenta e sostiene in modo unitario tutte le iniziative di promozione turistico - religiosa del Capo di Leuca, con particolare riferimento a quelle realizzate dalla Diocesi e dalle 43 Parrocchie diocesane, in modo particolare valorizzando i Cammini di Leuca con il patrimonio culturale materiale e immateriale presente sulle tre direttrici storiche.

L’impegno della Fondazione Parco va nella direzione di favorire la pastorale integrata e restituire centralità al territorio, attraverso azioni di: custodia del creato e del paesaggio; integrazione e valorizzazione del patrimonio culturale; progettazione di percorsi di mobilità lenta; sviluppo di forme di accoglienza innovativa e turismo di comunità; attività volte a favorire l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e la centralità della persona, secondo il paradigma dell’accessibilità universale.

Il PCE "Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae” sta costruendo una fitta rete di realtà lungo oltre 700 km di percorsi che attraversano lentamente il Salento, consentendo di scoprire e riscoprire luoghi come Santa Maria del Casale, Santa Maria a Cerrate, Santa Maria d’Aurio, Madonna della Giuggiola, Madonna della Neve, Madonna degli Angeli, Santa Maria di Coelimanna, Madonna della Serra, Madonna della Scala, Santa Maria del Belvedere (“Leuca Piccola”), Madonna della Nova, Cripta di Sant’Apollonia, Cripta del Gonfalone e gli altri patrimoni culturali che da Brindisi segnano il Cammino verso il Santuario di Leuca, De Finibus Terrae. Ogni monumento potrà essere vissuto con la massima fedeltà a tutti gli aspetti del messaggio inciso nelle pietre, nei segni e nei simboli che lo compongono, ma anche nell’identità delle comunità che vi si riconoscono.