Cittadini dal cuore grande, ancora pochi giorni per inviare segnalazioni al CSV Foggia 23/06/2020 In palio tre “gettoni di volontariato” e una “menzione speciale” per singoli o gruppi non organizzati. Il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese: “Serviranno per piantare nuovi semi di solidarietà”.



C’è tempo fino al 30 giugno per segnalare la generosità dei cittadini di Capitanata durante l’emergenza sanitaria e non solo.

Il CSV Foggia, infatti, intende premiare gruppi di volontariato informale o singoli che si siano distinti per azioni e comportamenti virtuosi nella comunità di appartenenza, con particolare attenzione a quanto fatto nel periodo di lockdown. L’avviso non riguarda i componenti di associazioni ma cittadini non organizzati formalmente in sodalizi.



“Obiettivo dell’Avviso – spiega il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese - è quello di premiare modelli di attivismo civico e pratiche di volontariato informale. Saranno valutate prioritariamente iniziative finalizzate al supporto dei cittadini fragili durante l’emergenza sanitaria, ma sono candidabili anche iniziative realizzate per valorizzare aree o strutture cittadine in stato di degrado e abbandono e per costruire reti solidali finalizzate al supporto di fasce deboli ed emarginate della società. Ancora, valuteremo progetti di assistenza a persone con disagio fisico o relazionale, di cura del mondo animale e di contrasto del randagismo e finalizzati alla diffusione di valori solidali e non competitivi, attraverso attività sportive”.



Chiunque fosse a conoscenza di modelli positivi di attivismo civico adottati da gruppi informali e/o singoli cittadini – anche minorenni – realizzati in provincia di Foggia e nei comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, in particolar modo durante il lockdown, potrà inviare una segnalazione dettagliata, tramite posta elettronica, all’indirizzo e‐mail info@csvfoggia.it, indicando nell’oggetto della mail: “promozione del volontariato informale – segnalazione modello positivo”, entro e non oltre le ore 13.00 del 30 giugno 2020.



“I modelli positivi ritenuti più meritevoli – continua Pasquale Marchese - saranno premiati con tre ‘gettoni del volontariato’ del valore di 350 euro (I classificato); 250 euro (II classificato) e 200 euro (III classificato). È previsto, inoltre, un premio di 200 euro per una menzione speciale. La premiazione avverrà nel corso di un evento di carattere pubblico, realizzato sul territorio della provincia di Foggia e idoneo alla divulgazione delle finalità dell’avviso. Il ‘gettone del volontariato’ dovrà essere utilizzato esclusivamente per implementare l’attività premiata”.



Le segnalazioni, che vanno compilate secondo le indicazioni presenti sul sito www.csvfoggia.it saranno valutate da una commissione composta da persone di esperienza e competenza sulle tematiche del volontariato.