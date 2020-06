24 giugno -" Il povero Piero” portato in scena dalla compagnia E.Co. di Gioia del Colle (Bari) sul web 23/06/2020 Il Dipartimento Cultura dell’associazione gioiese porta sul web Il povero Piero

Mercoledì 24 giugno alle 21 su Pop Tv, visibile dal sito www.poptelevision.it e dalle app gratuite per ios e android, per la rassegna “Teatro in IP”, diretta artisticamente da Anna Maria Carella, sarà proposto “Il povero Piero” portato in scena dalla compagnia E.Co. di Gioia del Colle (Ba).

Questo lavoro, la cui regia è a cura di Maurizio Vacca, è fedele alla commedia teatrale originale, adattata da Achille Campanile lo stesso autore dell’omonimo romanzo pubblicato nel 1959. Nell'opera le vicende dei personaggi si dipanano intorno alla morte, in realtà solo apparente, del “Povero Piero”, dando vita ad una serie di equivoci. Le disposizioni date in vita dal presunto defunto, infatti, prevedono che l’annuncio della propria morte avvenga solamente dopo i funerali. Ma la notizia trapela e i familiari sono costretti a fronteggiare le visite dei parenti più o meno addolorati, che mostrano le proprie ipocrisie di fronte alla morte di un loro caro. Si sviluppa così una storia fatta di sotterfugi, poiché la famiglia del povero Piero tenta inizialmente di non far trapelare la notizia della morte dello stesso, nascondendo il “cadavere” nei posti più impensati della casa, il che creerà una serie di situazioni paradossali. Tutto ciò inserisce il romanzo nella corrente del teatro dell'assurdo.

In scena ci sono Grazia Campanelli, Mimmo Capozzi, Grazia Colucci, Enzo De Caro, Piero De Palma, Pamela Di Giuseppe, Angela Genco, Nunzia Gentile, Mirko Marchitelli, Carmela Milano, Ottavio Pastore, Maria Antonietta Priso, Rosaria Risplendente.

Loro sono gli attori della compagnia frutto di uno dei dipartimenti della E.CO. Ente per la COmunicazione Umana E' un'Associazione di volontariato iscritta all'Albo Regionale con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5758 del 28. 12.1993. Essa ha come scopo sociale "la cultura del benessere sociale e la promozione del volontariato come strumento per il miglioramento della qualità della vita". Questa associazione è impegnata a realizzare scopi sociali, attraverso vari dipartimenti. Quello legato alla cultura si occupa dell'organizzazione di conferenze, tavole rotonde, dibattiti, salotti culturali, presentazione di testi e altre iniziative finalizzate alla promozione della cultura in senso generale.

“Il povero Piero” sarà trasmesso all’interno della rassegna “Teatro in IP”, ideata da Pop Tv e FITA Puglia in pieno lockdown, il cui fine è stato ed è tuttora quello di mantenere vivo l’amore per il teatro in un periodo di difficoltà, sebbene attualmente in ripresa.





Pop Tv: www.poptelevision.it

Info: 3474360942

Inizio spettacolo: 21:00