[PHOTOGALLERY] Bari - Emiliano riceve l’ambasciatore del Repubblica del Messico in Italia Carlos Garcěa De Alba 26/06/2020 IL PRESIDENTE EMILIANO RICEVE L’AMBASCIATORE DEL MESSICO





“È stato un grande onore ricevere la visita dell’ambasciatore di uno dei più grandi paesi del mondo. A noi interessa molto la capacità che ha il Messico di gestire situazioni di grande complessità, che hanno similitudini con l’Italia”.



Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine dell’incontro, in Presidenza, con l’ambasciatore del Repubblica del Messico in Italia Carlos Garcìa De Alba.

Emiliano ha aggiunto: “Con il Messico siamo interessati a valorizzare gli scambi commerciali, ma soprattutto turistici. I cittadini messicani possono ritrovare qui in Puglia una dimensione culturale, ambientale e gastronomica a loro più vicina. Naturalmente bisogna lavorare insieme per rafforzare i collegamenti e per stringere intese commerciali”.

All’incontro hanno partecipato anche Domenico Laforgia, direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Innovazione della Regione Puglia, e Francesco Maldarizzi, console onorario del Messico per Puglia e Basilicata”.

L’ambasciatore Carlos Garcìa De Alba ha ringraziato il presidente Emiliano “per avermi ricevuto con simpatia e amicizia, sentimenti che contano nei rapporti fra gli esseri umani e fra le autorità. Abbiamo parlato – ha aggiunto - di svariati temi su cui sviluppare cooperazione, nell’ambito dell’imprenditorialità, della tecnologia, degli affari e del commercio. Ci sono buone possibilità per stringere rapporti con la Puglia, una bellissima regione che porto nel cuore”.