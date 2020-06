[PHOTOGALLERY] Francavilla Fontana (Brindisi) - Completate le procedure autorizzative per il Palazzetto dello Sport 26/06/2020 La Commissione di Pubblico Spettacolo riunita venerdì 26 giugno ha dato il via libera definitivo all’agibilità del Palazzetto dello Sport di via Argentina.



“Si chiude un capitolo lungo 11 anni – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – questa mattina consegniamo alla Città un’opera pubblica finalmente idonea. La Commissione di Pubblico Spettacolo, che ho presieduto, e che ringrazio per l’impegno profuso ha rilasciato l’ultimo parere necessario. Il risultato fondamentale è che Francavilla Fontana ha il suo Palazzetto e lo sport avrà uno spazio pubblico bello, moderno e comodo dove poter svolgere gli allenamenti e le competizioni.”



Intanto arriva una nuova importante notizia sul fronte delle strutture sportive.



Nelle scorse ore è stata approvata una implementazione nel progetto della mini-pista di atletica nell'area esterna della scuola elementare di via Vittorio Veneto, con la creazione di un nuovo campo da basket. Si tratta di un intervento migliorativo che dota la Città di uno spazio multifunzionale.



“Sono stato d’accordo sin dal primo momento con questa implementazione progettuale – prosegue il Sindaco – il campo da basket è il completamento naturale della pista. Oltre a riempire uno spazio vuoto, diamo vita ad un ulteriore impianto che sarà certamente utile per la vita sportiva della Città.”