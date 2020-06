[PHOTOGALLERY] Apricena - Dopo il lockdown decine di cantieri pubblici a cielo aperto 29/06/2020 APRICENA: LA CITTÀ CHE NON SI FERMA MAI. STRADE, SCUOLE, PIAZZE, CANALI ED ALTRO. DECINE DI CANTIERI PUBBLICI, LAVORO PER AZIENDE, LAVORATORI E TECNICI. APRICENA.



- Nella giornata odierna ho fatto un giro per Apricena con il mio fraterno amico e assessore ai Lavori Pubblici Paolo Dell'Erba. È una gioia immensa vedere la nostra città come un cantiere a cielo aperto. 10 MILIONI DI EURO DI LAVORI IN CORSO ED IN PARTENZA!!



Decine di opere pubbliche che stanno rendendo sempre migliore la nostra comunità. Lavoro per imprese, tecnici e operai. SOPRATTUTTO LOCALI.



Sono il frutto dell'impegno di anni di sacrifici, di attività messe in atto dalla nostra Amministrazione Comunale. Centinaia di viaggi verso Bari e Roma a presentare progetti ed ottenere i fondi necessari. Non ci fermiamo mai, dobbiamo continuare a correre, SEMPRE DI PIÙ!! Lo dobbiamo ai nostri figli e alle future generazioni.



Apricena è sicuramente tra le città più cantierizzate della Puglia e di questo siamo orgogliosi. Tutto questo grazie anche al lavoro svolto durante il periodo di lockdown, in cui mentre molte altre amministrazioni lavoravano a ritmo ridotto, noi, con i nostri collaboratori abbiamo lavorato il doppio per farci trovare pronti alla ripartenza, dando così possibilità reali di ripresa economica al nostro territorio. Non smetteremo mai di ringraziare i nostri concittadini per la fiducia, l'affetto e la stima con le quali da anni ci danno l'onore e l'orgoglio di condurre verso il miglior futuro possibile la nostra amata città. Noi continuiamo con entusiasmo e passione a lavorare per voi!!