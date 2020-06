Bari - 84esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante si terrà a Ottobre 30/06/2020 Lo storico appuntamento si terrà a Bari dal 3 all’11 ottobre, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid



Ripartenza. E’ questa la parola chiave dell’84esima edizione della Campionaria Generale Internazionale che Nuova Fiera del Levante ha deciso di organizzare in ottobre, riavviando la macchina organizzativa fino a poche ore fa bloccata a causa della chiusura forzata per pandemia.



“Ancor più FIERA di esserci”, con una inevitabile variazione nella scelta della data, la Campionaria si terrà da sabato 3 a domenica 11 ottobre. Perché ripartire è importante, e perché riaprire le porte del quartiere fieristico perla Puglia, per Bari, per i baresi, per gli espositori, per i visitatori, per gli artisti per tutte le lavoratrici e i lavoratori che fanno ogni anno di questo appuntamento un momento importante e irrinunciabile, significa tornare a vivere. Anche quando vivere vuol dire affrontare una bufera in mare aperto.



Ripartenza. E’ poi inevitabilmente il punto più semplice e necessario su cui puntare per Nuova Fiera del Levante che nei giorni della Campionaria vorrà invitare il Governo Centrale, i governi regionali, le menti più illuminate dei nostri territori e del Mediterraneo, a confrontarsi su azioni e strategie comuni da adottare. Nel rispetto di una visione che vede nel dialogo tra Occidente e Oriente un futuro possibile su cui investire.



L’organizzazione degli spazi, lo svolgimento delle attività della Campionaria 2020 rispetteranno le misure di sicurezza e del distanziamento fisico sulla base delle linee guida regionali anti Covid 19.

Mai come in questa edizione la Campionaria è chiamata ad affrontare le sfide di domani essendo il principale indicatore economico del Mezzogiorno d’Italia e del Mediterraneo.



I dettagli e i particolari di questa edizione speciale saranno illustrati nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa a cui parteciperanno il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Sindaco di Bari Antonio Decaro e il Presidente di Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi.