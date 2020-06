[PHOTOGALLERY] Bari - Il Presidente Emiliano ha incontrato l’ambasciatore della Serbia ,Goran Aleksic 30/06/2020 link video immagini senza audio per copertura

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, questo pomeriggio ha ricevuto in visita di cortesia l’ambasciatore della Serbia Goran Aleksic, accompagnato dal console onorario della Repubblica di Serbia, Gabriella Gentile.

Il presidente e l’ambasciatore hanno parlato dei rapporti d’amicizia e di vicinanza di Italia e Serbia, toccando temi storici e di attualità passando per quelli sportivi.

Al termine dell’incontro, il presidente Emiliano ha omaggiato la delegazione serba con una ampolla con la manna di San Nicola.