Cassano delle Murge (Bari) -Trekking & Dog un'escursione per amanti dell'ambiente e amici a 4 zampe con esperte cinofile 01/07/2020 In tantissime occasioni le attività escursionistico-culturali Murgia Enjoy hanno potuto vantare la presenza di fedeli amici a quattro zampe che, in alcune attività, come quelle sulla ricerca dei tartufi, sono diventati i veri protagonisti dell'iniziativa. Al fine di consentire una maggiore sinergia fra i cani ed i loro proprietari, l'associazione Murgia Enjoy propone un evento escursionistico-culturale aperto a tutti e che vanterà la presenza di ben tre esperti ed il sostegno di " Amici dalla A alla Zampa" che omaggerà alcuni prodotti e riserverà uno sconto particolare ai proprietari di cani presenti all'evento.

Per affrontare l'argomento, come sempre, Murgia Enjoy ha individuato tre preparati professionisti pronti a trattare l'argomento e a rispondere ad ogni curiosità durante un evento che non si limiterà alla semplice passeggiata.

Interverranno e resteranno a disposizione dei partecipanti:

- Giuseppe Casamassima, medico veterinario libero professionista specializzato in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, direttore sanitario di una Clinica veterinaria e medico veterinario d’azienda del canile comunale “Dog House A.N.T.A.”.

- Ambra Bucciero, avvocato con una lunga esperienza, sia nel pubblico che nel privato, come consulente legale a tutela di ambiente e animali, già presidente della sezione di Bari dell’Ente Nazionale Protezione Animali, che si è formata come educatore cinofilo e tecnico di mobility dog riconosciuto Ficss per proseguire la formazione come Operatore di Zooantropologia didattica. Successivamente si è formata a Brescia come istruttore cinofilo in riabilitazione comportamentale presso la Libera Accademia Interdisciplinare Cinofila Italiana.

Attualmente lavora in Puglia occupandosi, con approccio cognitivo relazionale, di percorsi educativi con i cani cuccioli, adulti ed anziani, di percorsi riabilitativi del cane affetto da patologie del comportamento, di consulenze pre-adozione, di classi di socializzazione/comunicazione in ambiente naturale, di percorsi di zooantropologia didattica per bambini e ragazzi, di percorsi di mobility dog per cani di tutte le età e di escursioni e passeggiate didattiche con il cane.

- Aurelia Pappalepore, dott.ssa in Scienze Pedagogiche impegnata come educatrice sociale all’interno di comunità, asili, strutture per pazienti affetti da disabilità psichiatriche decide di accorpare i propri studi alla grande passione per i cani e diventa Operatrice di Pet therapy. Continua a formarsi nell’ambito della cinofilia a Milano presso la scuola SIUA (scuola di interazione uomo animale) dove consegue il diploma di Educatore Cinofilo con approccio cognitivo relazionale. Successivamente, ad Ancona, ottiene il diploma di Operatore di Zooantropologia Didattica. Offre consulenze personalizzate e interventi pedagogici mirati alla costruzione di una relazione equilibrata con il cane e un migliore inserimento dello stesso all’interno della famiglia.



L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 18:30 di sabato 4 luglio per il successivo trasferimento nell'area dove si terrà l'escursione che consentirà un fresco e salutare momento di svago anche ai nostri amati e fedeli amici. Si ricorda, per questa iniziativa più che per altre, che la puntualità è un segno di rispetto per i partecipanti ma, soprattutto, per i nostri amici a quattro zampe.

Come da consolidata abitudine, esaudite tutte le curiosità e le richieste, su prenotazione al n.320/3176258, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate con le bontà tipiche locali ed il buon vino dell’attività ricettiva convenzionata "Calabria - La Tradizione" al costo, riservato ai partecipanti all'iniziativa, di soli 8€ oppure potranno usufruire dei servizi degli agriturismi convenzionati beneficiando di un particolare trattamento.

Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti e ai cani, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica e scorta d'acqua ed è necessaria la prenotazione al numero 328/3130450 dopo le ore 18 o con mail a murgiaenjoy@libero.it, preferibilmente entro il 2 luglio. L’attività potrà essere annullata con comunicazione sulla pagina Facebook Murgia Enjoy in caso di condizioni meteo avverse e i partecipanti dovranno prendere nota delle linee guida successivamente riassunte e già presenti in forma integrale sulla pagina Facebook "Murgia Enjoy".

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/271462430591798/

Linee guida per la partecipazione alle attività escursionistiche Murgia Enjoy:

-La distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri in rispetto a quanto previsto per le attività sportive, mentre le persone conviventi non saranno obbligate a mantenere tale distanza tra loro.

-Sarà obbligatorio l'uso della mascherina nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

-I partecipanti dovranno essere forniti di gel o spray igienizzante.

-Per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing.

-Non sarà consentito lo scambio di materiali tra i partecipanti durante lo svolgimento delle attività.

-Sarà rilevata la temperatura corporea dei partecipanti ed impedita la partecipazione in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C.

-L'uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.