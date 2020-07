Lecce - "Aspettando Charme in rosa 2021", due serate di degustazione il 2 e 10 luglio con AIS LECCE 01/07/2020 DIECI ANNI DI “CHARME IN ROSA” AI TEMPI DEL COVID-19

DOPPIO APPUNTAMENTO CON L’ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER DI LECCE







E’ uno degli eventi più attesi dell'estate salentina, con oltre 160 etichette di vini rosati e circa 50 di oli extravergine di oliva pugliesi a raccontare la storia di un territorio ricco di sfumature. E quest’anno sono dieci anni di “Charme in Rosa – Rosati di Puglia”, l’evento regionale organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Lecce. Appuntamento che quest’anno non potrà essere celebrato come di consueti: i festeggiamenti sono rinviati all’anno prossimo, anche se vanno rispettate le generali aspettative di convivialità, condivisione e ottimismo, a questo punto più che necessari.



Per questo AIS Lecce ha deciso di realizzare un evento dal titolo "Aspettando Charme in rosa 2021”, suddiviso in tre appuntamenti riservati solo ai soci AIS in regola con la quota associativa 2020. Il primo, riservato esclusivamente al gruppo di servizio dei sommelier AIS Lecce, si è tenuto il 17 giugno al ristorante “Don Fausto” di Vernole, occasione per brindare insieme con un neonato vino rosato del territorio, “Tacco Rosa” e per segnare di fatto la ripartenza delle attività della delegazione AIS di Lecce.



Il secondo evento, "AperiAIS",è invece in programma DOMANI alle 19 presso il Grand Hotel Tiziano, e prevede un aperitivo a bordo piscina durante il quale si brinderà anche con un altro vino nuovo di zecca, “Aka Charme”, bollicina rosé realizzata quest'anno da "Produttori di Manduria" da abbinare, assieme agli altri vini dell’azienda, ad alcune prelibatezze gastronomiche del territorio. Il terzo e conclusivo evento, "Bolle Rosa",si terrà invece il 10 luglio alle 20, sempre all’Hotel Tiziano,e prevede una degustazione a bordo piscina degli spumanti rosati Metodo classico di Puglia e la partecipazione, tra gli altri, del senatore Dario Stefàno e di Amedeo Maizza, docente dell'Università del Salento; a guidare la serata Giuseppe Baldassarre, consigliere nazionale AIS, e alcuni relatori e degustatori ufficiali di AIS Lecce. La serata si concluderà con l'abbinamento degli spumanti in degustazione ad un piatto appositamente pensato per la serata.



Per rispettare appunto le prescrizioni imposte dall'emergenza Covid-19 i posti disponibili saranno 50 per l'evento di domani e 40 per l'evento del 10 luglio, ed entrambi comunque riservati ai soci AIS in regola con la quota associativa annuale. Prenotazione inviando una mail a eventi.aislecce@gmail.com e attendendo relativa conferma; per l'evento “Bolle Rosa” le prenotazioni potranno essere effettuate, con le medesime modalità, a partire dalle 10 del venerdì 3 luglio.