11 luglio - Al festival "Il Libro Possibile" presentazione del libri 'Il testo e i suoni' - Polignano a Mare (Bari) 11/07/2020 Sabato 11 luglio - ore 20:00

Piazzale dei Tuffi - Polignano a Mare - Festival de "Il Libro Possibile"











Invito alla presentazione del libro "Il testo e i suoni" in data 11 luglio 2020 presso la "Terrazza dei Tuffi" di Polignano a mare.

Il festival "Il Libro Possibile" ospiterà l'evento.

Il laboratorio "Il testo e i suoni" è stato parte integrante del progetto Indiesposizioni a cura dell’Associazione Culturale Ombre e ammesso a finanziamento dal Programma Straordinario in materia di Cultura e Spettacolo 2018 della Regione Puglia.



La finalità del corso è stata quella di educare all'ascolto, lasciandosi trasportare dalle note e, tramite materiali multimediali quali poesie, brani narrativi, canzoni e video, analizzare le varie possibilità per cui i suoni possono essere sfruttati, dall'onomatopea al ritmo narrativo, nella creazione di racconti, mettendo in moto ed utilizzando il potere più grande: l'immaginazione.



Questo laboratorio di scrittura, finalizzato ad una raccolta di racconti a tema musicale, è stato diretto dalla Dott.ssa Carlotta Susca ed eseguito dagli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado “Carano - Mazzini” di Gioia del Colle.



A conclusione, la realizzazione del libro "Il testo e i suoni” composto da undici racconti che vi colpiranno per la straordinaria potenza evocativa e la padronanza di un linguaggio scorrevole ma, al contempo, efficace ed elevatissimo.

Saranno presenti i giovani autori dei testi, la Dott.ssa Carlotta Susca e la Presidente dell'Associazione Culturale Ombre Rosanna Ventura.

Presenta Giovanna Carelli.