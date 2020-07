6 luglio - OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA CON IL DUO GIAMPAOLO BANDINI E CESARE CHIACCHIARETTA - Bari 06/07/2020 Terzo appuntamento della Rassegna Concertistica “Dedicato a…”, promossa dalla Camerata Musicale Barese con Giampaolo Bandini (chitarra) e Cesare Chiacchiaretta (bandoneon) lunedì 6 luglio all’Auditorium La Vallisa. Inizio ore 20.45.



Il concerto sarà dedicato ad Astor Piazzolla.

In programma: A. PIAZZOLLA Ave Maria, Zita, Angel Villoldo, El Choclo, Le Gran Tango, Oblivion, La muerte del Angel, M. DIEGO PUJOL Nubes de Buenos Aires, LEO BROUWER La Folia a traves de los siglos (brano dedicato al Duo).

Il Duo Bandini-Chiacchiaretta nasce nel 2002, imponendosi immediatamente nel panorama concertistico internazionale per la grande forza comunicativa unita ad uno straordinario carisma. Invitato dai più importanti festival e teatri del mondo, ha effettuato tournée in più di 40 paesi.

La peculiarità di vivere la musica in modo totalitario e senza confini porta Bandini e Chiacchiaretta a collaborare, oltreché con direttori, orchestre e musicisti di prestigio internazionale, con alcuni tra i maggiori artisti del teatro italiano.

Autori importanti hanno intitolato al Duo opere originali, tra cui il grande compositore cubano Leo Brouwer, che nel 2017 ha dedicato agli interpreti la Folia a traves de los siglos, brano eseguito in prima mondiale al Festival di Hong Kong.

È da poco stata pubblicata la registrazione Escualo (debutto discografico per DECCA), centrata sull’opera di Astor Piazzolla

Penultimo appuntamento della Rassegna mercoledì 8 luglio con il Duo Sebastian Zagame (violino) ed Elena Matteucci (pianoforte) : “Il maestro incontra l’allievo”.

Per questi concerti è consigliabile prenotare via biglietteria on-line stante l’inderogabile limitazione dei posti, giusta ordinanza da Covid-19.

Per informazioni rivolgersi presso gli uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 infotel 080/5211908, sui social dell’Associazione e sul sito www.cameratamusicalebarese.it