“I Luoghi della Musica” di Umberto Giordano a Foggia 20/07/2020 Visita guidata

giovedì 23 luglio per

"I Luoghi della Musica di Umberto Giordano a Foggia"

dell’associazione culturale “I Luoghi della Musica”







Nel novero delle regioni meridionali che storicamente, per cultura e civiltà, appartennero un tempo al Regno delle Due Sicilie, la Puglia è stata da sempre segnalata come la terra che ha dato i natali al maggior numero di musicisti. Fenomeno certo particolare legato al periodo storico compreso tra il XVII e XVIII secolo, ma anche con significative propaggini nel pieno Ottocento, e oggi spiegabile, con i più recenti studi e ricerche, grazie alla presenza di un humus musicale particolarmente favorevole alla nascita e alle prime affermazioni di esecutori, cantanti, compositori, strumentisti. Dal Farinelli a Millico, da Traetta a Leo, da Paisiello a Piccinni – sino a giungere a Saverio Mercadante e De Giosa – la Puglia musicale di due grandi secoli ha messo sul tappeto della storia dell'arte dei suoni, una quantità e una qualità di musicisti di tutto rispetto se rapportata alle condizioni di generale arretratezza culturale del tempo. In presenza di tale enorme bagaglio di civiltà e di cultura, è importante preservare quella storia e, anzi, arricchirla di riflessioni critiche che vadano nel senso di una riappropriazione. Di qui la particolare attenzione dell' Associazione Culturale "I Luoghi della Musica" di Bari che nel sostenere le iniziative di respiro culturale, vuoi i particolari e alti momenti turistici e di riflessione legati alle vicende di singoli musicisti "storici", propone delle visite nei "Luoghi della Musica" per riscoprire e valorizzare i maggiori illustri protagonisti della vita musicale della nostra Regione dal' 700 all '800 nei Comuni che han dato i natali ai più rinomati musicisti pugliesi (tra i vari Piccinni di Bari, Traetta di Bitonto, Mercadante di Altamura, Farinelli di Andria, Wan Westerhout di Mola di Bari, Capotorti di Molfetta, Insanguine di Monopoli, Leonardo Leo di San Vito dei Normanni, Paisiello di Taranto, Sarro di Trani, Umberto Giordano di Foggia, Millico di Terlizzi), luoghi e sedi fin dal passato di una importantissima attività musicale con strumenti e repertori musicali poco conosciuti. La visita guidata dal maestro Angelo Pascual De Marzo e fissata per giovedì 23 luglio a Foggia, farà rivivere così i luoghi della Musica di Umberto Giordano, la sua musica e la Musica in generale, grazie a nuova e rinnovata linfa vitale.

Sarà un'occasione per conoscere la città, la storia del musicista, il monumento, la casa natale, il Teatro che porta il suo nome e diversi altri luoghi e curiosità...



N.B.

•In caso di condizioni meteorologiche avverse la visita non si effettuerà. Sarà nostra cura avvisare tempestivamente i partecipanti.



Come prenotare: la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 3314730531 o scrivendo email a angelo_de_marzo@hotmail.com

indicando il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.



Per annullare la prenotazione: si prega di comunicare tempestivamente un'eventuale disdetta.