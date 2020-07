Torricella (TA) - MAX RACING: VOGLIA DI CORRERE! 09/07/2020 MAX RACING: VOGLIA DI CORRERE!

Al via della “prima” della stagione 2020, domenica 12 luglio, sulla Pista Fanelli di Torricella (TA), la scuderia leccese è pronta a tornare in pista con cinque piloti. Esordio ufficiale per Roberta Parlangeli, Marco Manera e Mattia Ottaviano.





Lecce, 9 luglio 2020 – Il prossimo week end, 11 e 12 luglio, il Formula Challenge del sud Italia è pronto a tornare in pista: sul miniautodromo Pista Fanelli di Torricella (TA), si corre il 2° Formula Challenge “Coppa dei Campioni”, appuntamento valido per il 3° Campionato Grande Salento - Trofeo DGR Group e per il 17° Campionato Interregionale Campania, Puglia e Basilicata.



Per questo appuntamento “speciale”, che segna un importante momento di riavvio e di ripresa dello sport automobilistico dopo il lungo stop per l’emergenza Covid-19, la scuderia leccese Max Racing si schiera con cinque piloti, e festeggia tre debutti in carriera.



Punta ad un buona prestazione il 35enne leccese Giacomo Della Monaca, che lo scorso anno si è distinto nel trofeo “Grande Salento” con un 10 posto assoluto ed in terra jonica correrà con una Peugeot 106 1600 16v.



Sarà tutto da vedere l’esordio in carriera dei tre giovani conduttori che hanno scelto proprio la gara della ripartenza per il debutto ufficiale.



Dopo l’approccio alle corse nel Rally Italia Talent by ACI, nel 2019, la 34enne di Trepuzzi (LE) Roberta Perlangeli scenderà in pista su Citroen Saxo vts.

Sarà in gara sulla piccola e spumeggiante Fiat Seicento il 31enne di Tuglie (LE) Mattia Ottaviano.



Il “battesimo” delle corse per il 24enne di Sternatia (LE) Marco Manera era previsto al Rally “Città di Casarano”, in aprile, gara annullata per la chiusura sanitaria. Il giovane salentino, proveniente anche lui dall’esperienza Rally Italia Talent, correrà a bordo di una Fiat Seicento.



Per il 27enne di Casarano (LE) Daniele Coletta, da diversi anni impegnato nei rally domenica sarà la prima volta in formula challenge. Il driver Max Racing ha scelto di approfittare di questa gara per testare la nuova vettura, una Peugeot 206 1600 16v, in vista del Rally Porta del Gargano.



Il programma della corsa prevede lo svolgimento delle verifiche tecniche sabato 11 luglio e il via delle manches di gara nella giornata di domenica 12 luglio, a partire dalle ore 9.30, fino alle 18.