VIVA! VALLE D’ITRIA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL TORNA DAL 6 AL 9 AGOSTO 2020 09/07/2020 VIVA! Festival riparte dalla propria identità, nella sua quarta edizione, da Locorotondo,

in provincia di Bari, e da un territorio che rappresenta uno degli incroci internazionali

più straordinari della cultura contemporanea.

VIVA! Festival nasce dalla collaborazione fra la società pugliese Turné e l’associazione

Xplosiva, che organizza C2C Festival a Torino, un rapporto all’insegna della

contaminazione creativa attraverso cui si rinnova anche la collaborazione con Audi,

Official Partner sin dalla prima edizione.



L’emergenza Covid—19 ha dunque spinto il festival verso un doppio binario

programmatico: da un lato il forte spirito di responsabilità, che in questi mesi accomuna

il mondo produttivo planetario e in particolare l’ambito dello spettacolo dal vivo.

Dall'altro crediamo nel coraggio necessario per continuare la ricerca verso i suoni del

contemporaneo, verso l’incontro fra analogico e digitale e verso l’imprescindibile

rivendicazione dell’identità del nostro tempo, a supporto delle scene locali e di quella

nazionale indipendente.



Le bellezze paesaggistiche e architettoniche della Valle D’Itria — dai tetti del centro

storico di Locorotondo a Masseria Aprile — torneranno dunque a far da cornice a

un’edizione più intima ma comunque ricercata di VIVA! Festival, che si svolgerà dal 6 al

9 agosto attraverso una no—stop di concerti, dj—set, incontri e talk su tutto ciò che

riguarda la musica dei nostri giorni, il tutto anche in streaming con il supporto DICE

TV, ticketing partner di VIVA! Festival 2020. Nei prossimi giorni saranno disponibili tutte

le informazioni sulle modalità di partecipazione alla manifestazione e sui biglietti.







GLI ARTISTI

72-HOUR POST FIGHT + VERY SPECIAL GUEST: MASSIMO PERICOLO

CLAP! CLAP! (LIVE AV SHOW) VISUALS: GIULIA DALL’ARA

JOLLY MARE

NICOLA CONTE 'AFROCOSMICO'

(FEAT. CAROLINA BUBBICO, FILIPPO BUBBICO, RAFFAELE CASARANO,

VALENTINA MAGALETTI, FEDERICO PECORARO & DAVIDE SHORTY)

POPULOUS

SANJA MARKOVIC & PUGLIA JAZZ ALL STARS

THE DINING ROOMS

VIVA VIVA MALAGIUNTA

YAFFRA (PIANO SOLO)

& MORE



Come da tradizione, la line-up di VIVA! Festival è una proiezione del suono più

composito del nostro tempo, proprio come quello di 72-Hour Post Fight, un progetto

musicale unico nel panorama italiano, nato dalla mente di Carlo Luciano Porrini (Fight

Pausa) e Luca Bolognesi (Palazzi D’Oriente) ed in cui vengono coinvolti anche i musicisti

Andrea Dissimile e Adalberto Valsecchi. Fra elettronica sperimentale e hip hop, jazz e

emo, il loro debut album uscito per La Tempesta International è un viaggio sonoro che

evidenzia atmosfere fluide, capacità di improvvisazione, chitarre affilate e break di

batteria di taglio hip-hop. il loro live è una vera e propria session e i loro brani hanno

trovato un naturale proseguimento con il remix album a cura di artisti e producer,

italiani e stranieri, tra cui Cooly G, Ben Vince, Yakamoto Kotzuga. Per il VIVA! Festival

è inoltre prevista la presenza come special guest di Massimo Pericolo, rapper italiano

capace di raccontare la società e la gioventù del nostro paese con uno stile graffiante e

diretto. Nel maggio 2020 ha collaborato insieme al vincitore del festival di Sanremo

Mahmood per la canzone “Moonlight Popolare”, che ha esordito nella top 3 dei brani più

ascoltati di Spotify e della classifica FIMI.



Appena uscita col suo nuovissimo album, Populous, al secolo Andrea Mangia, è l’artista

salentino che fin dal suo esordio ha scelto il palcoscenico internazionale per la

pubblicazione della sua musica. Dalle uscite più indietroniche targate Morr Music alle

pubblicazioni assolutamente contaminate del suo recente passato, Andrea si è proposto

come producer, deejay e sound designer, provando a far dialogare le proprie creazioni

con i linguaggi audiovisivi e con la moda. Il suo ultimo disco, “W”, è un omaggio ad un

immaginario musicale femminile libero ed eterogeneo, un omaggio alle donne che negli

ultimi anni lo hanno ispirato, come Sobrenadar, Kaleema, Sotomayor, Emmanuelle,

Barda, Weste, Cuushe e le italiane M¥SS KETA, L I M, Matilde Davoli e Lucia Manca.

Caos ed ordine, riferimenti ed unicità sono alla base della musica di Jolly Mare, un

equilibrio difficile a descriversi, che nelle sue creazioni risulta invece perfetto e centrato.

Un viaggio che parte dalla disco tricolore e dagli echi della sua infanzia per arrivare dovela profondità del ritmo cosmico riesce a spingersi. Tanti i palchi ed i riconoscimenti in

Italia ed Europa a riprova del suo talento, con un album d’esordio pubblicato per la

newyorkese Bastard Jazz carico di groove. Eppure il nostro non tenta la strada facile

della riproposizione e si reinventa cimentandosi in sperimentazioni da library music con

“Logica Natura” e remixando classici del passato italiano di De Piscopo, Celentano e

Morricone, riadattandoli al nostro tempo senza mai perdere di gusto e sofisticatezza.

Sanja Markovic è invece una compositrice, cantante, musicista e produttrice serba

che, dopo esser vissuta e crescita negli Stati Uniti, è tornata a Belgrado per ottenere

un master in composizione musicale. Lì ha suonato regolarmente come cantante jazz

ed ha formato una band dal nome “Brazilian Jazz Collective”, ma il suo talento e la sua

attitudine al suono di ricerca l’ha inoltre fatta esibire per la Big Band e come membro

di band di approccio concettuale, fra cui i Secondhanders.



I seminali The Dining Rooms sono un gruppo storico della scena nu-jazz e trip hop

europea. Vengono da Milano e nella loro storia hanno pubblicato 8 album in studio e 5

di remix. Nel gennaio 2020 è uscito il loro ultimo album “Art Is A Cat” per Schema

Records. Il loro stile si muove sinuoso tra atmosfere cinematiche e post jazz, dilatazioni

dub e songwriting, e a VIVA! Festival suoneranno in trio. Il dj e produttore radiofonico

Stefano Ghittoni (Comizi D’Amore) e il musicista Cesare Malfatti (La Crus) saranno

infatti accompagnati da una delle voci storiche del progetto, l’americana Georgeanne

Kalweit , già voce di Delta V e collaboratrice di Vinicio Capossela e Calibro 35.

Sul versante digital, Clap! Clap! – aka Cristiano Crisci – è un produttore e performer

che nell’arco di un decennio ha imposto la sua proposta elettronica fra le più audaci del

panorama italiano. Il suo lavoro è stato riconosciuto e supportato da Paul Simon, Gilles

Peterson, Future Music Magazine, DJ Mag e ha trovato spazio di primo piano su GTA V,

Boiler Room, Solid Steel di Ninja Tune, e la serie mix del FABRIC. Le sue performance

particolarmente energiche sono state protagoniste dei palcoscenici di tutto il mondo,

dal Mutek di Montreal, allo Star Festival di Kyoto per arrivare alle Nuits Sonores di Lyon.

La musica di Clap! Clap! è una miscela unica di global dance e suoni senza tempo

provenienti dalla natura, dalla musica tradizionale, dai field recording e dall’elettronica

di Chicago e Londra.



Viva Viva Malagiunta è invece il progetto nato dall’unione dei due dj/producers FiloQ

(Filippo Quaglia) e Mr. Paquiano (Nahuel Martínez), rispettivamente provenienti dai

vicoli di Genova e da quelli di Buenos Aires. Assieme tracciano la rotta per una nuova

Boca immaginaria, fatta dei suoni ancestrali e folklorici della tradizione sudamericana

attraversati da beat e basse frequenze della club culture occidentale. Viva Viva

Malagiunta é un progetto di etnomusicologia, con FiloQ (Filippo Quaglia) e Mr. Paquiano

che collaborano sin dalla nascita dell’Istituto Italiano di Cumbia.

Dj e produttore di culto nella scena internazionale, icona del jazz e avanguardista di

stile, Nicola Conte innesta nella sua musica tutti gli aspetti più raffinati della clubculture attuale. L’artista originario di Bari ha fondato nei primi anni Novanta un

movimento culturale fondato sulla fusione di molti musicisti creativi, in cui il jazz è

strettamente legato alle radici afro. Con un’anima compositiva sempre legata a raffinate

atmosfere acustiche, Conte ha intrecciato collaborazioni con musicisti di stampo

internazionale, fra più importanti innovatori del nostro tempo. Con il suo progetto

Afrocosmico, Conte sarà al VIVA! Festival assieme a Carolina Bubbico, Filippo Bubbico,

Raffaele Casarano, Valentina Magaletti, Federico Pecoraro e Davide Shorty.



