[PHOTOGALLERY] Polignano a Mare (Bari) - Prima giornata del 'Libro Possibile' . Intervento con Emiliano e Marco Tardelli 09/07/2020 “Abbiamo voluto fortemente questo festival perché sarebbe stato facile dire per quest’anno vabbè, ci rassegniamo. Invece abbiamo insistito e abbiamo fatto bene, il successo di questa prima serata lo dimostra. La ripartenza del turismo, dell’accoglienza, ma anche della cultura passa da Polignano a Mare e passa dal festival del Libro possibile.



Occorre essere prudenti, abbiamo una settimana di contagi quasi a zero, questo incoraggia sicuramente i turisti a scegliere la Puglia, ma occorre prudenza, con le mascherine quando non si può mantenere la distanza e distanze sempre tenute con molta attenzione, perché vogliamo rimanere “covid compatibili”, più che “covid free”: free è una parola forte”.



Lo ha detto ieri sera il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano intervenendo – con l’assessore al Turismo e Culltura Loredana Capone - all’inaugurazione del festival “Il libro possibile” di Polignano a Mare, Il presidente ha poi partecipato al dibattito su “Il contropiede dell'Italia” con Marco Tardelli.



