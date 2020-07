11 luglio -A “Il libro possibile”: Amati autore del libro “Vaccini e minori tra disinformazione e falsi miti”- Polignano 11/07/2020 Nell’ambito del Festival “Il libro possibile” edizione 2020 di Polignano a Mare, sabato 11 luglio alle ore 23.15 (al Porto turistico Cala Ponte Marina-Banchina Puglia 365) si terrà la presentazione del volume Vaccini e minori tra disinformazione e falsi miti scritto da Fabiano Amati, Maria Giovanna Cappelli, Elena Cattaneo, Michele Conversano, Cinzia Germinario, Andrea Grignolio, Nicola Laforgia, Francesca Zampano (Codice Edizioni), inserito nella linea editoriale del Consiglio regionale della Puglia “Leggi la Puglia”. Saranno presenti gli autori Fabiano Amati, Presidente della Commissione regionale bilancio, e Nicola Laforgia, Direttore dell’UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Universitaria del Policlinico di Bari. Interverrà anche Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia. È necessario acquistare il posto a sedere (al costo di € 3,00 a persona) direttamente sul sito, a questo link: https://ticket.libropossibile.com/103181/



Il libro. Vaccini e minori tra disinformazione e falsi miti è stato stimolato da un seminario di studi tenutosi presso il Consiglio regionale della Puglia nel marzo 2017. Gli otto autori, eminenti esponenti nei loro rispettivi campi – da quello sanitario a quello giuridico – con i loro contributi intendono affermare il diritto alla salute così come Costituzione comanda. Ogni anno i vaccini salvano la vita a milioni di persone, e sono tra le conquiste più importanti del genere umano; tuttavia, dopo aver debellato e quasi azzerato malattie come il vaiolo e la poliomielite, sono diventati “vittime” del loro stesso successo e oggi, in Italia e non solo, sono messi in discussione con il pretesto della “libertà di scelta”, considerati da alcuni “ormai inutili” e screditati da campagne di disinformazione prive di fondamento scientifico e, purtroppo, a volte strumentalizzati nello scontro politico. Tutti i capitoli del libro sono accompagnati da queste tematiche: l’impegno per la tutela della salute pubblica, importanti ricerche sulle vaccinazioni dei minori in termini di prevenzione delle malattie, ricadute economiche delle campagne di vaccinazione e la libertà come dovere di non arrecare danno alla comunità, e non come mera volontà personale o proprietà di sé stessi e dei propri figli.