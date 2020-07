SARA' “IONIOS” LA MASCOTTE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 09/07/2020 IN 10MILA HANNO PARTECIPATO AL SONDAGGIO ONLINE



Sarà Ionios la mascotte dei Giochi del Mediteranneo - Taranto 2026. A deciderlo gli oltre 10mila votanti che hanno partecipato al sondaggio on line. Ionios è salito sul podio del vincitore con il 48% di preferenze, seguito da Skuma con il 28% e Ikkos con il 23%.

Il primo prototipo di Ionios, realizzato da artigiani tarantini, è stato presentato ieri, a Taranto, nel corso dell’insediamento del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e del sindaco Rinaldo Melucci.

Dunque a Ionios il compito di rappresentare la grande competizione sportiva che vedrà accendersi su Taranto i riflettori nazionali e internazionali. Sarà lui, il delfino birichino con la pettinatura un po’ punk, il piccolo principe del Mare Nostrum, simbolo della felicità dei Giochi in acqua e simbolo della città di Taranto, a stringere nella sua pinna la prestigiosa fiaccola dei Giochi del Mediterraneo.

Ma dal Comitato organizzatore fanno già sapere che, visto il gradimento riscosso tra i votanti, anche Skuma e Ikkos contribuiranno a promuovere l’immagine di Taranto e dei Giochi in questa entusiasmante e attesa kermesse sportiva.