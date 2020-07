14 luglio - PSquared sunset live at Skybar Martini di Giovinazzo (Bari) 14/07/2020 Il viaggio diventa musica al tramonto







Martedì 14 luglio 2020 alle ore 19.30, la performance di Psquared allo SkyBar Martini nella splendida cornice della terrazza dell’Hotel S. Martin di Giovinazzo (Ba).



Psquared è un’opera poliedrica dove l’esperienza ed il viaggio sono i fattori principali che plasmano il progetto, dove i generi musicali si annullano, dove house, funky, rock, afro, brasilian, chill vengono fusi in una sola performance attraversata da suoni e colori.



Il chitarrista Pino Maiorano, artista, musicista e scenografo, ideatore e produttore del progetto docufilm Colibrì e della costruzione di un ospedale in Amazzonia, ideatore e scenografo delle meridionalissime Festa delle Farfalle (farfly) e Gipsyland, inventa e produce suoni e colori con strumenti raccolti nei propri viaggi e oggetti inventati accompagnando Pierpaolo Effe, producer, compositore live e musicmaker, che raccoglie e ingloba tutto in una galleria di tappeti e beats ottenendo una performance eclettica e coinvolgente.



“Il lockdown è arrivato inatteso e tremendo anche per noi musicisti – spiegano gli artisti – ma pensiamo che la musica abbia il potere naturale di astrarci e portarci in altri mondi. Ed è proprio questo principio che anima il nostro progetto; incorporare in una performance tutte le emozioni e le sensazioni provate nei nostri viaggi."



Psquared vanta numerose performances e collaborazioni in tutta la Puglia e non tra le quali:

• Nell’Agosto 2017 partecipa al festival del cinema di Irsina (Mt)

• Nel novembre 2017 è inserito nel progetto Colibrì per Summer camp Gijnar (Elbasan, Albania, 2017) per i bambini Albanesi esibendosi al Tulla di Tirana

• Nel 2018 psquared partecipa a Mònde – Festa del Cinema sui Cammini Comune di Monte Sant’Angelo (Fg) dopo aver iniziato a comporre musica per i film e docufilm

• Nel Novembre 2019 partecipa allo spettacolo Segni di Bellezza come colonna sonora delle performances di Elisa Barrucchieri con la sua compagnia presso il Museo Pino Pascali di Polignano (Ba)

• Da maggio 2017 Psquared ad oggi compone le colonne sonore della meridionalissima festa delle farfalle (farfly).



https://www.facebook.com/Psquared-261559417675/

http://www.pierpaoloeffe.com/progetti/p%c2%b2-live