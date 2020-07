SULLA PISTA FANELLI A TORRICELLA (TA) INIZIA LA STAGIONE AUTOSPORT 2020, CON IL 2° FORMULA CHALLENGE “COPPA DEI CAMPIONI 10/07/2020 SI RIPARTE!

Ruffano (LE), 10 luglio 2020 – Il lungo e forzato stop è terminato. Scalpitano i motori, i piloti e gli “abitanti” del motor sport per l’attesa partenza di questo 2020 surreale che, a tutti gli effetti, comincia il 12 luglio, sulla “Pista Fanelli” di Torricella, in provincia di Taranto, con il 2° Formula Challenge “Coppa dei Campioni”, organizzato dalla scuderia Salento Motor Sport.

La gara, valida come prova di apertura del 3° Campionato “Grande Salento - Trofeo-DGR Group” e del 17° Campionato Interregionale “Campania Puglia Basilicata”, sarà diversa dalle altre, chiusa al pubblico e, nel rispetto dei protocolli di prevenzione stabiliti dalla Federazione ACISPORT per l’emergenza sanitaria Covid-19, con ingresso al circuito consentito esclusivamente agli utenti autorizzati e registrati.

Alla vigilia dell’evento, l’emozione di tornare in pista è avvertita come “liberatoria” per i concorrenti che a bordo di una miscellanea di vetture (prototipi, speciale slalom, E1, formula, rally, racing start…) si potranno lanciare in questa prima sfida a calendario.

In attesa della definizione dell’elenco iscritti, ha annunciato la propria partecipazione il lucano Carmelo Coviello, portacolori della Progetto Corse e grande protagonista della stagione 2019, pronto a partire su Osella PA 21 motorizzata Suzuki. Su Radical SR4 scenderà in pista Vito Colella, di Monopoli (BA). Innocenzo Vizzuso, di Grassano (MT) sarà in gara con la sua Fiat X19 Kawasaki. Nella schiera delle Renault E1, sarà la gara di casa per il tarantino Flavio Renna, per i drivers di Martina Franca (TA) Donato e Domenico Martucci (Basilicata Motorsport), e per il vicino Cosimo Salonna di Cisternino (BR – Scuderia Valle d’Itria). E’ nel gruppo N il vincitore del 1° Trofeo 2018, il salentino di Parabita Paolo Garzia (Casarano Rally Team), che come sempre farà tremare i rivali a bordo della collaudata Citroen Saxo Vts 1.6, e sono attese le prestazioni di Gianluca Martina (Brindisi Corse), su Subaru Impreza STI, Cristian Brunetti su Citroen Saxo Vts 1.600, e delle Peugeot di Daniele Basile, Domenico Caputo (Greta Racing) e Massimiliano Parisi (Epta Motorsport). Si preannuncia nutrita la partecipazione delle vetture in Racing Start e RSPL.

La gara sarà ricordata anche per una serie di esordi in carriera, come quello di Roberta Perlangeli (Scuderia Max Racing): su Citroen Saxo Vts 1.6, la 34enne di Trepuzzi (LE) sfiderà nel trofeo femminile la vincitrice del 2019, la giovanissima 18enne Sara Cara (Casarano Rally Team), in gara su Citroen C2 Vts 1.6 di Gruppo A.

E’ appena maggiorenne anche Andrea Pisacane, componente della rinomata famiglia di tradizione motoristica leccese Pisacane, al debutto su Peugeot 206,dopo due esperienze al Rally Italia Talent ACI.

Il programma della gara, diretta dal lucano Carmine Capezzera, si svolgerà domenica 12 luglio dalle ore 9.30, con le manches di gara, ciascuna da percorrere sull’intero circuito, lungo 1.350 mt., per quattro giri, fino alle 19.00, orario previsto per la premiazione.