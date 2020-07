SCELTA LECCE PER IL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO CICLOCROSS GENNAIO 2021 10/07/2020 DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA



CAPONE: “PER LA TERZA VOLTA IN CINQUE ANNI È STATO ASSEGNATO IL CAMPIONATO ITALIANO ALLA PUGLIA. UN SUCCESSO MERITATO

PER IL NOSTRO LAVORO”



Il campionato italiano di ciclocross 2021 si svolgerà a Lecce. Lo ha deciso, valutate le proposte, il Consiglio federale della Federazione Ciclistica italiana. Il campionato di ciclocross 2021 di Lecce, sarà il primo evento di ciclismo dell’anno solare, come ha sottolineato Giuseppe Calabrese, presidente regionale FCI, per uno Sport che abbraccia varie fasce di età e tutti i generi, in particolar modo le donne, più numerose qui che in ogni altro sport.

“Ancora un punto a favore della strategia di promozione del territorio messa in atto dalla Regione di intesa con le associazioni e le federazioni sportive e tutti i comuni del territorio. L’evento, per il suo carattere di elevata qualità sportiva, organizzativa e di attrattività turistica e territoriale, rientra, infatti appieno nelle azioni strategiche attuate in ambito turistico e culturale di destagionalizzazione, promozione e valorizzazione del territorio e sviluppo del prodotto turistico sportivo, pertanto potrebbe rientrare tra i Grandi Eventi che la Puglia individua quali vettori di promozione territoriale ed attrazione del pubblico - ha affermato l’assessore regionale al turismo, Loredana Capone, subito dopo questa bella notizia per tutta la Puglia - Ringrazio la Federazione Italiana Ciclismo per la fiducia che ci ha accordato e confido nella grande capacità di coinvolgimento delle associazioni sportive, grande anima dello sport. Proprio per la sua particolarità, infatti, il Campionato Italiano Assoluto Ciclocross 2021 ha tutte le caratteristiche per diffondere l’immagine della Regione Puglia come terra dinamica ed attrattiva, anche per gli sport all’aria aperta, capace di offrire location naturali, suggestive ed uniche”.



“Ospitare il campionato italiano di questa disciplina affascinante, fatta di fatica, sudore, ostacoli da superare, velocità, ci gratifica e ci impegna dare il meglio perché tutto riesca nel migliore dei modi – dichiara il sindaco di Lecce Carlo Salvemini – Ringrazio la Federazione Ciclistica Italiana per aver scelto Lecce e la Regione Puglia, il Coni, l’associazione ASD Kalos insieme alla quale organizzeremo questo prestigioso appuntamento, che mi auguro sarà l’occasione per tanti giovani leccesi di avvicinarsi a questa disciplina. Siamo pronti per accogliere gli atleti, le loro famiglie, gli staff sportivi, i giornalisti e tutto il circuito che ruota attorno al campionato italiano di ciclocross, la nostra città saprà farsi apprezzare anche da loro”.

"La città sta puntando molto sul connubio sport e turismo- afferma L'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Lecce Paolo Foresio - in linea con il lavoro dell'amministrazione comunale dall'inizio del suo mandato. Già a luglio siamo felici di ospitare a Lecce gli europei maschili di pallavolo e oggi questa ulteriore bella notizia che vedrà la nostra città ospitare il campionato italiano di ciclocross 2021. Abbiamo da subito deciso di puntare sui grandi eventi sportivi come volano anche dello sviluppo turistico della nostra città, facendo tutto il possibile per adeguare anche le infrastrutture turistiche. Questa grande sinergia tra la Regione, il Comune e la Federazione Ciclistica ci ha permesso di raggiungere un altro grande obiettivo"

Esulta Sergio Quarta, presidente provinciale FCI insieme a tutto il ciclismo pugliese in festa per questa splendida questa occasione che si ripete per la terza volta a distanza di 5 anni in Puglia (Lecce 2006, Pezze di Greco 2015). (COM)