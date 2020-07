Polignano a Mare (Bari) - Ospiti al #PiFF Puglia international Film Festival 11/07/2020 Proseguono a pieno ritmo le attività connesse alla buona riuscita del PiFF - Puglia international Film Festival che si inaugura lunedì 20 luglio e che proseguirà sino a domenica 26 e che sarà possibile seguire in versione “Live” presso la multisala Vignola Cinema Teatro a Polignano a Mare e “On-line” sulla piattaforma www.morfeodreams.com



Molto importante il lavoro che la segreteria organizzativa della MorfeoDreams svolge in questi giorni per garantire la più ampia partecipazione di autori, registi, produttori ma anche la presenza degli operatori del settore, critici ed intellettuali che animeranno i dibattiti previsti al termine di ciascuna proiezione.



Il Covid-19 che ha dapprima bloccato la macchina organizzativa per poi costringere a far spostare le date e quindi a dover ripartire anche per le presenze e le partecipazioni. Anche di quelle che erano confermate ma che, a date cambiate, hanno ora difficoltà ad esserci causa impegni precedentemente programmati. Il Covid-19, inoltre, rende difficile - se non impossibile - la presenza di alcuni dei registi delle opere selezionate che, come noto, provengono da venti paesi oltre l’Italia. Alcuni risiedono in nazioni che attualmente non hanno l’autorizzazione ad entrare sul nostro territorio nazionale. Si sta studiando la possibilità di una loro partecipazione in videoconferenza.



Anche per la conferma definitiva degli ospiti che animeranno i dibattiti si sta alacremente lavorando e si sta perfezionando la presenza, tra gli altri, di Stefano Coletta neo direttore di RaiUno e di Ludovico Di Meo da poco alla direzione di RaiDue e di Paolo Orlando nuovo direttore della distribuzione di Medusa Film.



Molti altri sono i nomi e le personalità che si stanno man mano inserendo nei sette giorni del #PiFF2020 per garantire la piena riuscita del Festival che si concluderà domenica 26 luglio con le Premiazioni dei vincitori e il Gran Concerto dedicato a Domenico Modugno.



