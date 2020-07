20/24 luglio - LA SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA “I GRANDI MAESTRI” DEDICATA A BEETHOVEN - Bari 20/07/2020 Dopo i concerti di “Dedicato a” e il jazz sotto le stelle di “Notti In Jazz”, torna la grande musica classica della Camerata Musicale Barese: dopo il successo della prima edizione dedicata all’indimenticato Pianista Aldo Ciccolini,



“I Grandi Maestri” riprenderà il 20 luglio 2020 e sarà dedicata al grande Maestro e Sommo Compositore Ludwig van Beethoven nel 250° anno dalla nascita.

La rassegna comprenderà pagine note, ma anche meno note e di raro ascolto, puntando sulla varietà delle formazioni e sull’ eccellenza degli esecutori invitati.

I concerti saranno cinque e per la precisione:



Lunedì 20 luglio

ENSEMBLE UMBERTO GIORDANO

Le canzoni di Beethoven

Gianna Fratta pianoforte, Dino De Palma violino, Luciano Tarantino violoncello, Ripalta Bufo soprano

e Leonardo Gramegna tenore



Martedì 21 luglio

Pianista FEDERICO ERCOLI

Intorno a Ludwig



Mercoledì 22 luglio

QUARTETTO AD ARCHI NOUS

La Giovinezza e la Maturità



Giovedì 23 luglio

Pianista FILIPPO GAMBA

Evoluzione della Sonata per pianoforte



Venerdì 24 luglio 2020

Trio METAMORPHOSI(violino, violoncello e pianoforte)

Tre Trio poco eseguiti



Intanto procede, a grande ritmo, la programmazione della nuova Stagione che si annuncia molto variegato nelle sue linee tradizionali della Concertistica, Danza, Jazz e Teatro Musicale, degno delle tradizioni e dei grandi Eventi che hanno finora accompagnato la vicenda artistica, culturale e civica della Camerata.

La Camerata informa che il termine della prelazione per il rinnovo degli abbonamenti è fissato per il 25 luglio p.v. (gruppi 18 luglio).

I Dirigenti della storica associazione si propongono così di continuare a rappresentare una crescente realtà nel panorama artistico e culturale della città, della Puglia e del Mezzogiorno, ad onta delle difficoltà e della crisi che attanaglia il settore, causata dal Covid 19.

Continuano intanto gli appuntamenti di “Notti in Jazz”: venerdì 17 e sabato 18 rispettivamente alla Masseria Montepaolo di Conversano e nel Salone delle Feste del Palace Hotel di Bari ultimi due appuntamenti con Roberto Ottaviano and The Harmolodians con “Omaggio a Ornette Coleman: il rinascimento futuro” e sempre al Palace il 25 luglio il pianista Nico Marziliano presenterà il suo nuovo disco “Alone in action”.

Per tutti i concerti è necessario, presso Gli Uffici della Camerata o via biglietteria on-line stante, prenotare stante la limitazione dei posti, giusta ordinanza da Covid-19.

Per informazioni rivolgersi presso gli uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 infotel 080/5211908, sui social dell’Associazione e sul sito www.cameratamusicalebarese.it.