20 luglio - Spariamo ai mandanti di Nunzio Festa (iQdB Edizioni di Stefano Donno) presentazione a Lecce 20/07/2020 Presentazione del volume

In collaborazione con il Fondo Verri di Lecce



Spariamo ai mandanti di Nunzio Festa

(I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno)

Presenta l’autore il critico letterario Alessandra Peluso

20 luglio 2020 ore 19,00

Bar Astoria (nei pressi di Porta San Biagio – Piazza Italia 28) a Lecce



Il nuovo libro di Nunzio Festa dal titolo emblematico Spariamo ai mandanti edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno sarà presentato il 20 luglio 2020 alle ore 19,00 dal critico letterario Alessandra Peluso. La location sarà il Bar Astoria (nei pressi di Porta San Biagio – Piazza Italia 28) a Lecce. Un libro che non fa sconti alla contemporaneità e ogni parola è come un proiettile di un'arma che non sbaglia un colpo. L'evento è organizzato in collaborazione con il Fondo Verri di Lecce



“Il titolo ha sapore di vendetta. O di giustizia. Di una sentenza pronunciata tra pene e colpe da espiare. Intanto si leggono i versi di Nunzio Festa, “Spariamo ai mandanti” e nel mentre, le parole in canna danzano a ritmi vorticosi. Ritmati.” (dalla prefazione di Alessandra Peluso)



“Un’antologia di versi realistica e visionaria allo stesso tempo, nella quale il poeta con la sua anima intatta racconta, denuncia, illumina la conflittualità dei rapporti umani della nostra civiltà. Nunzio Festa vive non di emozioni ma di sentimenti.” (da una nota di Giovanna Giolla)



“Spariamo ai mandanti” è, già di per sé, titolo che avverte del proposito di raschiare a condanna il mercato dell’involuzione per così rendere all’uomo una salvifica sua impronta solitaria di modo che sappia dissetarsi nella tenerezza che resiste quale aria nutriente al contrattacco dell’inedia. (da una nota di Daìta Martinez)



Nunzio Festa è nato a Matera e vive a Pomarico. Collaboratore giornalistico del Quotidiano del Sud e altri spazi cartacei e telematici – tra i quali Book and other surrows di Francesca Mazzucato; ha collaborato con, fra le altre cose, Liberazione, Il Resto, L’Altra Voce, Mondo Basilicata, Appennino, Focus-in; poeta, narratore e consulente editoriale, già editore e direttore di collane editoriali, editor (fra le altre della casa editrice materana Altrimedia Edizioni.). Per I Quaderni del Bardo ha pubblicato anche “Matera dei margini. Capitale Europea della Cultura 2019” e “Lucania senza santi. Poesia e narrativa dalla Basilicata”, oltre a diversi e-book su Scotellaro, Infantino sulle origini lucane di Lucio Antonio Vivaldi. Ha dato alle stampe per Historica Edizioni “Matera. Vite scavate nella roccia” e “Matera Capitale. Vite scavate nella roccia”; come il saggio pubblicato prima per Malatempora e poi per Terra d’Ulivi “Basilicata. Lucania: terra dei boschi bruciati. Guida critica.”. Più i romanzi brevi, per esempio, “Farina di sole” (Senzapatria) e “Frutta, verdura e anime bollite” (Besa). Tra le altre cose, la poesia per Altrimedia Edizioni del libro “Quello che non vedo” e il saggio breve “Dalla terra di Pomarico alla Rivoluzione. Vita di Niccola Fiorentino”.