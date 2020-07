PUGLIA: GIOVANI, STUDENTI ED ESPERTI DI TECNOLOGIA SI UNISCONO PER AIUTARE IL MADE IN ITALY 19/07/2020 PUGLIA: GIOVANI, STUDENTI ED ESPERTI DI TECNOLOGIA SI UNISCONO PER AIUTARE IL MADE IN ITALY E CREARE IN REGIONE NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO



NASCE PROGETTO PER FONDARE ARTIGIANATO HI-TECH AGGREGANDO TUTTE LE STAMPANTI 3D PRESENTI IN PUGLIA



“STAMPIAMO IN 3D IL FUTURO DELL’ITALIA”. EVENTO ONLINE IL 23 LUGLIO ALLE ORE 21 PER SPIEGARE A TUTTI COME CONTRIBUIRE ALL’INIZIATIVA. IN CONTEMPORANEA MAKERS DA TUTTA ITALIA REALIZZERANNO LO STESSO PRODOTTO IN 3D





Ancora una volta un aiuto concreto a superare la crisi prodotta dall’emergenza Covid arriva da giovani, studenti ed esperti di tecnologia che, attraverso l’associazione no profit VISIONARI, hanno messo a punto un nuovo progetto per sostenere anche in Puglia il settore del Made in Italy e creare in regione nuove figure professionali e opportunità di lavoro.



L’iniziativa “Fabbrica diffusa” mira ad aggregare tutte le stampanti 3D presenti in Puglia e utilizzarle per rilanciare l’artigianato locale, creando a tutti gli effetti una fabbrica “diffusa” e decentralizzata, libera da intermediazione, in grado di rappresentare un’alternativa all’industria tradizionale, abbattere i costi e rendere sempre più hi-tech e innovativo il processo di produzione.



In sostanza grazie a questo progetto chiunque in Puglia può trasformarsi in un artigiano e stampare in 3D prodotti, componenti e accessori in modo del tutto autonomo, senza ricorrere a terzi e con un sensibile abbattimento dei costi, producendo solo le quantità di cui si ha effettivamente bisogno e personalizzando al massimo le proprie creazioni – spiega VISIONARI – L'unione tra genio italiano e tecnologia della stampa consente oggi di rivoluzionare i modelli produttivi e trovare soluzioni immediate per sostituire prodotti e componenti di importazione estera, combattere l'obsolescenza programmata e ridare vita all'artigianato, creando opportunità di lavoro sostenibile, a basso costo e nel rispetto dell’ambiente.



Un esperimento già collaudato con successo con il progetto “Visionari MakeIt” che ha consentito la realizzazione grazie alla stampa 3D di visiere protettive donate a Croce Rossa, ospedali, strutture sanitarie e commercianti come validi dispositivi anti-Covid.

La community di VISIONARI invita tutti i cittadini della Puglia interessati al progetto a partecipare all’evento online in cui verranno spiegati i dettagli della nuova iniziativa e illustrare a imprese, stampatori, partner e partecipanti come produrre oggetti stampati 3D su scala, dimostrando la possibilità di creare oggi, in Italia, un’impresa totalmente dislocata e decentralizzata.



L’incontro si svolgerà il prossimo 23 luglio alle ore 21 sulla piattaforma Zoom e in diretta Facebook; i Makers stamperanno tutti insieme e contemporaneamente lo stesso oggetto, a partire da plastica proveniente da fonti rinnovabili. All’incontro virtuale parteciperanno esperti del settore per dibattere delle questioni più rilevanti (autorizzazioni, sostenibilità, brevetti e start up): Davide Casalini, Gianni Girotto, Dario Tamburrano e Angelo Consoli.



Per info e dettagli https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visionari-makeit-la-prima-fabbrica-distribuita-113520246112