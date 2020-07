DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA ALLE CCIAA PUGLIESI "DOPO BARI, CONTRIBUTO A TUTTE LE ALTRE PROVINCE" 21/07/2020 DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA ALLE CCIAA PUGLIESI

"DOPO BARI, SUBITO UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER TUTTE LE ALTRE PROVINCE"



Dal Distretto Florovivaistico e del Cibo di Puglia giunge alle Camere di Commercio pugliesi la richiesta di contributo a fondo perduto per le imprese del territorio di competenza. A darne l'annuncio il Presidente del Distretto, Piero Tunno che nei giorni scorsi ha scritto alle Camere di Commercio di Lecce, Foggia, BAT, Brindisi e Taranto.

“Tenuto conto – si legge nelle missive - che il Distretto rappresenta l’unitarietà dI intenti delle imprese operanti sul territorio regionale e delle relative istituzioni locali, concordi sulla inderogabile necessità di sviluppare una progettualità strategica comune, attraverso la stesura e la realizzazione di programmi di sviluppo dei distretti produttivi, coerenti con le disposizioni previste all’art. 7 della L.R. 03/08/2007 n. 23; che aderiscono n. 271 soggetti, tra Imprese operanti nel settore, presenti sull’intero territorio pugliese e prevalentemente nelle provincie di BA, BAT e LE, Associazioni di categoria e sindacali, Enti locali, Associazioni pubbliche, Aziende speciali, Camere di commercio, Società a partecipazione pubblica, Associazioni private e Università; ed in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per cui la CCIAA di Bari ha istituito un contributo a fondo perduto per le imprese, al fine di contribuire alla liquidità necessaria per la gestione aziendale, stanziando un importo complessivo di € 10 milioni come da allegato Bando;

si chiede che anche questa CCIAA possa prevedere per le imprese del suo territorio di competenza un contributo a fondo perduto, per contrastare le difficoltà finanziarie in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.

“Abbiamo scritto alle Camere di Commercio provinciali – afferma Tunno – allegando il bando emanato da quella di Bari, con cui stanziata un fondo da 10 milioni di euro in favore delle PMI del territorio. Credo che sia un atto di equità innanzitutto che mette le imprese della Puglia su uno stesso piano. Ma ritengo che anche in una giusta dinamica di competitività dando ristoro nella stessa maniera a tutte le aziende di una stessa regione, si diano le stesse opportunità di una subitanea ripartenza che, ad oggi, è ancora una chimera per molti settori. Spero che i presidenti delle Camere di Commercio dimostrino la giusta sensibilità verso il tema con atti immediati.”