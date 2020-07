25 luglio - Teatro in natura con Murgia Enjoy ed Egň presentanp 'Clandestino' di Enza Molinari a Cassano delle Murge 25/07/2020 Teatro in natura con Murgia Enjoy ed Egò



Teatro e natura sono parole chiave per le associazioni culturali Murgia Enjoy ed Egò che, con il fine di promuovere il territorio murgiano e di far divertire chi vuol trascorrere una piacevole e fresca serata all'aperto, propongono per sabato 25 luglio un interessante spettacolo teatrale su un insolito palcoscenico: una Murgia incontaminata e lontana da ogni disturbo.



Murgia Enjoy, da anni impegnata con centinaia di attività culturali nel promuovere i territori murgiano e lucano ha pensato di proporre uno spettacolo teatrale affidando a preparati esperti, guidati dalla dott.ssa Molinari Enza, il compito di intrattenere i partecipanti che avranno la possibilità di conoscere un'area di grande interesse naturalistico condotti nel percorso dai soci Murgia Enjoy che dispenseranno cenni su fauna, flora, geologia, storia del territorio, ecc.



Egò nasce dall'intento di promulgare e diffondere l'amore per l'arte, la bellezza, lo spirito creativo che ognuno di noi possiede. Nel centro culturale Egò, a Santeramo, Enza Molinari e altri artisti mettono a disposizione la propria formazione, professionalità ed esperienza artistica, per la comunità e il territorio circostante.



Enza Molinari è pugliese e nel teatro ritrova la linfa per rifocillare di sogni la sua essenza. Determinata, appassionata e puntigliosa, per Enza il palco è di vitale importanza. Ha frequentato svariati corsi di teatro e di cinema e altrettanti stage e workshop. Tiene corsi di recitazione presso associazioni e scuole del territorio e ha esperienze cinematografiche, oltre che teatrali, come scenografa, attrice, segretaria di edizione, costumista. Ha preso parte a diverse fiction su Telenorba e Antenna Sud. Si è cimentata in diversi lavori artistici come fotomodella, presentatrice, animatrice, trampoliera e promoter. Ha tenuto diversi laboratori teatrali presso diversi enti anche statali, narratrice, autrice di testi e per finire tecnico audio-luci. Attualmente è presidente della compagnia Teatro Egò e tiene laboratori di teatro e cinema per ragazzi e adulti con la consulenza del Prof. Matteo Villanova, neuropsichiatra e direttore dell'osservatorio Roma tre.



Lo spettacolo, in chiave ironica, tratterà il tema dell'immigrazione, infatti rientra a pieno titolo nell'ambito del teatro politico, sociale e sperimentale. Un anno di studio, ricerca e testimonianze, che hanno dato il via ad uno spettacolo emozionante che "trascinerà" i partecipanti all'iniziativa nei meandri della socialità.



L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 18:30 di sabato 25 luglio per il successivo trasferimento nell'area dove si terrà una breve l'escursione che consentirà ai partecipanti di raggiungere l'insolito palcoscenico immerso nella fresca natura.



Come da consolidata abitudine, a conclusione dell'attività e del breve percorso, su prenotazione al n.320/3176258, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate con le bontà tipiche locali ed il buon vino dell’attività ricettiva convenzionata "Calabria - La Tradizione" al costo, riservato ai partecipanti all'iniziativa, di soli 8€ oppure potranno usufruire dei servizi degli agriturismi convenzionati beneficiando di un particolare trattamento.



Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono raccomandate scarpe da trekking o da ginnastica e scorta d'acqua ed è necessaria la prenotazione al numero 328/3130450 dopo le ore 18. L’attività potrà essere annullata con comunicazione sulla pagina Facebook "Murgia Enjoy" e i partecipanti dovranno prendere nota delle linee guida Murgia Enjoy anti-Covid 19, successivamente riassunte e già presenti in forma integrale sulla pagina Facebook "Murgia Enjoy", in osservanza delle misure anti-Covid 19 previste dalle Ordinanze Regionali n.237 del 17 maggio 2020 e n.255 del 10 giugno 2020.



Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/561436951202575/



Linee guida per la partecipazione alle attività escursionistiche Murgia Enjoy:

-La distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri in rispetto a quanto previsto per le attività sportive, mentre le persone conviventi non saranno obbligate a mantenere tale distanza tra loro.

-Sarà obbligatorio l'uso della mascherina nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

-I partecipanti dovranno essere forniti di gel o spray igienizzante.

-Per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing.

-Non sarà consentito lo scambio di materiali tra i partecipanti durante lo svolgimento delle attività.

-Sarà rilevata la temperatura corporea dei partecipanti ed impedita la partecipazione in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C.

-L'uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.