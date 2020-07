26 luglio - Stiamo freschi... Una divertente serata al fresco della Murgia con il cabarettista Giuseppe Guida - Cassano 26/07/2020 Stiamo freschi...

Domenica 26 luglio 2020 si terrà l'ultima di una serie di attività associative Murgia Enjoy proposte nel mese di luglio con la finalità di promuovere il territorio. L'evento prevede la partecipazione del noto cabarettista Giuseppe Guida che, con la sua travolgente comicità, consentirà ai partecipanti all'iniziativa una serata di svago e di divertimento.

Il mito della risata barese e il fresco della Murgia saranno, quindi, il connubio perfetto per una serata all'insegna dell'ambiente, del divertimento, del sano relax e della conoscenza di altri amanti dell'ambiente e del territorio.

Il breve percorso escursionistico, realizzato a stretto contatto con una natura incontaminata, condurrà i partecipanti, guidati dalle stelle, in una delle aree boschive più belle ed importanti del territorio murgiano consentendo a tutti di immeggersi in un palcoscenico inusuale e lontano da ogni disturbo. Non mancheranno cenni sulla ricchezza naturalistica dell’area visitata ed un’attenta descrizione della pseudosteppa murgiana che ospiterà i partecipanti.

Giuseppe Guida è stato interprete delle prime edizioni del programma TV di Uccio De Santis "MUDÙ" (Telenorba e Teledue), ha fatto parte del cast di "RIDO TV" (Telenorba 8), è stato co-protagonista nelle sit com "IL CONDOMINIO DEI VELENI", "MANUEL & KIKKA-the new family 2" e "ALBERGO VERY STRONG" (Telenorba 7 e Telenorba 8). Come ospite comico ha partecipato ai programmi TV: "UNA ROSA BLU", "L'AIA", "OCCHIO PER OCCHIO, DENTE… PERDENTE!" (Telenorba), "IO CAMPO - Comici allo sbando" (Antenna Sud), "SHOWMUNITI" (Teleregione color) ed "HERPES SHOW" (Telebari) e nel 2007 è stato autore, regista e interprete del programma TV "LA STAMBATA" (Teleregione color). Ha ricoperto per 12 anni il ruolo di "spalla brillante" e di comico nel duo cabarettistico "I CIPSTERS" in coppia con Gaetano Porcelli. Il duo, formatosi agli inizi del 1992 e scioltosi agli inizi del 2004, ha svolto un'intensa attività artistica in teatri, villaggi turistici e strutture ricettive di Puglia, Basilicata, Calabria e Molise. Dal 2004 lavora sia singolarmente, proponendo il suo spettacolo di cabaret "Giuseppe Guida Live Show", che in coppia con Emanuele Tartanone. Con quest'ultimo porta in giro lo spettacolo dal titolo "Se ci sei…sbatti un polpo!" basato sul classico "gioco" comico-spalla.

L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 19 di domenica 26 luglio per il successivo trasferimento nell'area dove si terrà l'escursione che consentirà il fresco, salutare e divertente momento di svago.

Come da consolidata abitudine, terminata l'attività, su prenotazione al n.320/3176258, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate con le bontà tipiche locali ed il buon vino dell’attività ricettiva convenzionata "Calabria - La Tradizione" al costo, riservato ai partecipanti all'iniziativa, di soli 8€ oppure potranno usufruire dei servizi degli agriturismi convenzionati beneficiando di un particolare trattamento.

Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono raccomandate scarpe da trekking o da ginnastica e scorta d'acqua ed è necessaria la prenotazione al numero 328/3130450 dopo le ore 18. L’attività potrà essere annullata con comunicazione sulla pagina Facebook "Murgia Enjoy" e i partecipanti dovranno prendere nota delle linee guida Murgia Enjoy anti-Covid 19, successivamente riassunte e già presenti in forma integrale sulla pagina Facebook "Murgia Enjoy", in osservanza delle misure anti-Covid 19 previste dalle Ordinanze Regionali n.237 del 17 maggio 2020 e n.255 del 10 giugno 2020.



Linee guida per la partecipazione alle attività escursionistiche Murgia Enjoy:

-La distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri in rispetto a quanto previsto per le attività sportive, mentre le persone conviventi non saranno obbligate a mantenere tale distanza tra loro.

-Sarà obbligatorio l'uso della mascherina nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

-I partecipanti dovranno essere forniti di gel o spray igienizzante.

-Per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing.

-Non sarà consentito lo scambio di materiali tra i partecipanti durante lo svolgimento delle attività.

-Sarà rilevata la temperatura corporea dei partecipanti ed impedita la partecipazione in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C.

-L'uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.