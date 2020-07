Francavilla Fontana (Brindisi) - Incontro pubblico sul Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche 21/07/2020 Lunedì 20 luglio a Castello Imperiali si è concluso l’iter partecipativo per la definizione del PEBA, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.



L’incontro, che ha visto seduti intorno ad un tavolo le Istituzioni cittadine, le Associazioni delle persone con disabilità e semplici residenti sul territorio, è giunto dopo una lunga fase di ascolto delle persone più penalizzate dalla presenza di barriere architettoniche.



L’Arch. Palma Librato, progettista del PEBA francavillese, ha raccolto tutti i dati ed ha inglobato nel disegno generale del piano le segnalazioni e le criticità rilevate dalle persone con disabilità.



All’incontro erano presenti il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano, l’Assessore all’Urbanistica Nicola Lonoce, la dirigente dell’area Robianca Morleo e la progettista Palma Librato.



“Il PEBA insieme al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e al Piano Urbanistico Generale costituisce uno strumento di pianificazione, atteso dal 1986, che manifesta la volontà dell’Amministrazione di costruire la Città attorno alle persone – dichiara l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano – in particolare questo strumento ci consentirà di programmare degli interventi in maniera mirata per fare sì che Francavilla Fontana possa essere patrimonio di tutte le persone con mobilità ridotta e delle famiglie.”



Il PEBA è uno strumento obbligatorio, introdotto nel nostro ordinamento nel 1986, che ha il compito di monitorare le barriere architettoniche, classificando tutti gli ostacoli esistenti negli edifici e negli spazi pubblici urbani. Il piano dovrà inoltre individuare tutte le proposte progettuali, comprensive di costi, per l’eliminazione degli ostacoli.



La progettazione di questo intervento è stata finanziata con fondi regionali. Nei mesi scorsi il Comune di Francavilla Fontana è risultato tra i 10 comuni con una popolazione superiore ai 30mila abitanti vincitori del bando per la redazione del PEBA promosso dalla Regione Puglia.



Nelle tavole presentate nell’incontro di lunedì 20 luglio sono indicate le soluzioni ai problemi che affrontano quotidianamente le persone con disabilità, ma non solo. Una mobilità efficiente e senza barriere è un beneficio per l’intera comunità.



Ora si attende l’approdo del piano in Consiglio Comunale per il mese di settembre.



Dopo che l’Assise Cittadina avrà approvato la progettazione generale si potranno inserire gli interventi da realizzare nel Piano Triennale delle opere pubbliche