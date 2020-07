24 luglio - "Il crepuscolo per R.M. Rilke" nell'Anfiteatro di Rudiae a Lecce 24/07/2020 VENERDÌ 24 LUGLIO "IL CREPUSCOLO PER R.M. RILKE" NELL'ANFITEATRO DI RUDIAE APRE "VERSO LA NOTTE DEI POETI" DI TAOTOR. IL PROGETTO ESTIVO DI ASTRAGALI TEATRO, CHE SI MUOVERÀ FINO AL 4 SETTEMBRE TRA IL PARCO ARCHEOLOGICO E LE CESINE, SARÀ PRESENTATO GIOVEDÌ 23 LUGLIO CON UNA CONFERENZA STAMPA ALL'OPEN SPACE DI LECCE.



Dalla collaborazione tra Astràgali Teatro e Oles - Orchestra Sinfonica di Lecce nasce "Il crepuscolo per R.M. Rilke". Lo spettacolo sarà in scena, in anteprima assoluta, venerdì 24 luglio (ore 20 - ingresso gratuito con posti limitati e prenotazione obbligatoria - teatro@astragali.org - 3892105991) nell'Anfiteatro di Rudiae. Infatti, grazie alla collaborazione con Regione Puglia, Comune di Lecce, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e ARVa SRL, anche quest'anno - dopo l'esperienza nel 2018 e nel 2019 - il progetto Taotor di Astràgali Teatro proporrà alcuni spettacoli e performance nell'Anfiteatro e nel Parco Archeologico, lungo Via San Pietro in Lama, all'ingresso di Lecce. "Il crepuscolo per R.M. Rilke" aprirà la sezione "Verso la notte dei poeti" di Taotor che, fino al 4 settembre, proporrà sette spettacoli tra Rudiae e la Riserva naturale dello Stato Oasi WWF Le Cesine.



Il programma completo sarà presentato in conferenza stampa giovedì 23 luglio alle 11:30 nell'Open Space di Palazzo Carafa in Piazza Sant'Oronzo a Lecce.



La poesia dello scrittore e intellettuale Rainer Maria Rilke (Praga, 4 dicembre 1875 – Les Planches, 29 dicembre 1926) è costituita da rapide impressioni su cui si innerva una struggente nostalgia di vita su cui incombe la consapevolezza di una prematura dissoluzione. I suoi versi sono ricchi di suggestioni figurative, dettate da una sconvolgente esperienza del visibile. Nelle Elegie Duinesi emerge con forza la figura dell'angelo ed una nuova mistica cosmica, che ignora Dio ma non il divino. Nei Sonetti a Orfeo, si canta la gioia dello sguardo poetico in un'epoca che ha distrutto la poesia. La potenza evocativa di Rilke si innesta in una musicalità sconvolgente. Rilke è uno dei poeti del novecento che ha conosciuto il più grande numero di componimenti musicali sui suoi testi. Sul palco Fabio Tolledi, attore, regista e direttore artistico di Astràgali Teatro, sarà affiancato dall'Oles ensemble. Composto da Ivo Mattioli e Pier Paolo Del Prete (violini), Gianpio Mazzotta (viola), Realino Mazzotta (violoncello) e Giuseppe Capodivento (contrabbasso), l'ensemble proporrà tre composizioni di Antonín Dvořák (Quartetto per Archi n. 12 in fa magg. op. 96 "Americano" / secondo movimento - Lento), Edward Elgar (Serenata per archi op.20) e Samuel Osborne Barber (Adagio).



Taotor è un articolato progetto triennale promosso da Astràgali Teatro, cofinanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, in collaborazione con Ar.Va, Theutra e il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e con i comuni di Lecce, Vernole, San Cesario di Lecce.



Riconosciuta dal 1985 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d'innovazione e diretta da quasi trent'anni dall'attore e regista Fabio Tolledi, Astràgali Teatro dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’Unesco ed è membro della Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo. Nel corso di questi anni numerosi lavori hanno trovato casa in molti siti in Italia e all'estero anche patrimonio dell'umanità dell'Unesco come Palazzo Topkapi, uno dei monumenti più importanti di Istanbul che fa parte delle "Aree storiche d'Istanbul", nella Cittadella di Erbil, simbolo del Kurdistan iracheno.



L’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES è una società cooperativa orchestrale che nasce nel 2017 con l’obiettivo di salvaguardare, potenziare e modernizzare l’importante patrimonio musicale costituito da quarant’anni di attività concertistica e operistica dell’orchestra leccese (già Orchestra Sinfonica della Provincia di Lecce e Orchestra Sinfonica Tito Schipa), in possesso della qualifica di Istituzione Concertistico Orchestrale. OLES ha organizzato, fra settembre 2017 e dicembre 2018, due stagioni concertistiche presso il Teatro Apollo di Lecce, oltre a un ciclo di concerti in diverse città pugliesi, riscuotendo grandi consensi. Nel 2018 e nel 2019 ha promosso e allestito la Stagione Lirica «Opera in Puglia», primo circuito operistico dell’Italia Meridionale, presso il Teatro Politeama Greco di Lecce, il Teatro Verdi di Brindisi, il Teatro Giordano di Foggia e il Teatro Curci di Barletta. Nel 2019 l’attività sinfonico-concertistica di OLES è proseguita con la realizzazione della prima edizione del Festival di Pasqua e Primavera, delle rassegne “Musica e Cinema” e “Al chiaro di luna”. OLES ha il riconoscimento del Ministero dei Beni e Attività Culturali e si avvale del Fondo Unico per lo Spettacolo.



L'accesso al Parco, dotato di un parcheggio interno nell'area di Fondo Acchiatura, è situato in Via A. Mazzotta (40°19'55.6" N 18°08'46.3" E), di fronte all’IISS Presta Columella.



L'ingresso agli spettacoli è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Info 0832306194 - 3892105991 - info@astragali.org.



Astragali Teatro

Via Giuseppe Candido 23

73100, Lecce

Tel 0832306194

Cell 3892105991

Mail teatro@astragali.org

Info www.astragali.it