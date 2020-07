Francavilla Fontana (Brindisi) - Conclusa la visita degli studenti dell’Istituto Europeo del Design 22/07/2020 Conclusa la visita di studentesse e studenti del corso di Operatore per l’organizzazione, la preparazione e la realizzazione dei costumi di scena a Francavilla Fontana



Si è concluso a Francavilla Fontana il laboratorio didattico a cura dell’Istituto Europeo di Design nell’ambito del corso per operatore per l’organizzazione, la preparazione e la realizzazione dei costumi di scena.



Le ragazze e i ragazzi hanno potuto ammirare le bellezze storiche e architettoniche della Città degli Imperiali, guidati da Alessandro Rodia, Fulgenzio Clavica e Arturo Clavica, e hanno raccolto materiale fotografico ed esperienziale che sarà la base di partenza per realizzare bozzetti ispirati all'architettura, alla cultura e alle tradizioni della Città.



Il corso, finanziato dalla Regione Puglia con cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Avviso 5/2018 ed organizzato e gestito dall’Ente di Formazione FO.RI.S di Brindisi, è realizzato in partenariato con il Comune di Francavilla Fontana e con la casa di produzione cinematografica Bunker Lab.



La fase creativa del lavoro è stata condotta dai docenti dell’Istituto Europeo del Design guidati da Luigi Vernieri, direttore dei progetti speciali dello IED.



Il gruppo, giunto a Francavilla Fontana lunedì 20 luglio, ha incontrato a Castello Imperiali il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola, l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti e il produttore cinematografico Alessandro Contessa.



“Abbiamo accolto con grande piacere i docenti dello Ied e le studentesse e gli studenti del corso per operatore per l’organizzazione, la preparazione e la realizzazione dei costumi di scena – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola – crediamo fortemente che la rinascita economica del nostro territorio passi dalla promozione dei talenti, del patrimonio artistico – culturale e dalla riscoperta dell’antica vocazione tessile del nostro territorio. L’acquisizione di nuove competenze può sostenerci nella valorizzazione della nostra storia e può essere il volano per farci emergere in un contesto molto competitivo. A tal proposito assume grande importanza la creazione di legami con le scuole che formano i migliori professionisti nel settore della moda e del design come nel caso dello IED.”