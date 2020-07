Regione Puglia - Tavola rotonda on line i sulle politiche di sviluppo post Covid 22/07/2020 “La cooperazione internazionale e le politiche regionali di sviluppo post-Covid”. Tavola rotonda on line,domani organizzata dalla sezione competitività della Regione







Domani,giovedì 23 luglio alle ore 11 si terrà una tavola rotonda online dal titolo “La cooperazione internazionale e le politiche regionali di sviluppo post-COVID”, i cui lavoro saranno moderati e coordinati da Gianna Elisa Berlingerio, dirigente sezione competitività della Regione Puglia, durante la quale esponenti di rilievo della politica e del mondo accademico condivideranno prospettive, proposte e risponderanno alle domande dei partecipanti.

Parteciperanno alla discussione, fra gli altri, l’epidemiologo Piero Luigi Lopalco, l’assessore allo sviluppo economico Cosimo Borraccino, e l’assessore alle Politiche Giovanili Raffaele Piemontese.

Dei temi legati alle strategie di gestione del post-COVID-19 e di contenimento di una futura emergenza attraverso misure condivise e sostenibili per garantire ripresa economica, stabilità e sviluppo, si discuterà durante l’evento online a cui si potrà partecipare, registrandosi al seguente link:[url] https://bit.ly/3jefGxp[/url]



L’evento è parte della conferenza online organizzata nell’ambito del progetto Interreg egov_INNO a cura della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi e vedrà la partecipazione e la condivisione dei risultati e delle buone pratiche sviluppate nell’ambito di altri due progetti di cooperazione interregionale europea: E-COOL, implementato dalla Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia ed ILONET, sviluppato dall’Università di Bari “Aldo Moro” e dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI).