26 luglio - PIANO LAB Festival -triplo concerto al tramonto nella Masseria Correo di Carovigno (Brindisi) 26/07/2020 La Ghironda

PIANO LAB

IV edizione

Benessere e bellezza

nella magica combinazione tra musica e luoghi

Domenica 26 luglio passeggiata didattica e triplo concerto per pianoforte

nella Masseria Didattica Correo di Carovigno (Br)



Il benessere che scaturisce dalla bellezza passa attraverso la magica combinazione tra musica e luoghi. Una formula che la quarta edizione del festival itinerante Piano Lab, iniziativa promossa dalla Ghironda, sperimenta a contatto con la natura a Carovigno, in provincia di Brindisi, dove domenica 26 luglio dalle ore 18.30 è in programma una passeggiata nella Masseria Didattica dell’Azienda Agricola Correo che si concluderà, al tramonto, con un triplo concerto per pianoforte del quale saranno protagonisti (in altrettante postazioni) Laura Cantando, Cristian Greco e Alberto Manzo, giovani musicisti pugliesi di grande talento (biglietti 15 euro su vivaticket o la sera stessa del concerto in masseria).



L’evento, realizzato in collaborazione con il Gal Alto Salento, rientra in un più ampio progetto di valorizzazione dei beni paesaggistici e architettonici di Puglia nel quale il festival Piano Lab è impegnato sin dalla prima edizione. E stavolta fa tappa in quest’antica masseria con quaranta ettari di terreno, in buona parte dedicati al pascolo, dove dominano gli ulivi e albergano cinquecento capi di animali, tra mucche, pecore, capre, maiali, cavalli, asini e animali di bassa corte. Una masseria nella quale la terza generazione dei Correo, rappresentata dai figli Maria e Francesco, ha deciso di aprire le porte al settore «didattico» coinvolgendo bambini e adulti in un’esperienza educativa «en plein air» a contatto con gli animali e la natura, grazie alla quale l’azienda è stata riconosciuta nel 2012 Masseria Didattica con l’inserimento nello specifico Albo Regionale di Puglia.



Info pianolab.me 080.4301150.