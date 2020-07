Monopoli (Bari) - XII edizione Volontariato in Spiaggia “Giovanni Montanaro” il viaggio e l’approdo 23/07/2020 Monopoli - sabato 25 luglio 2020

In questa particolare fase che sta attraversando il nostro paese, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ha scelto di confermare la propria manifestazione estiva all’insegna della gratuità e della solidarietà. Questa edizione sarà dedicata al viaggio e all’approdo. Il viaggio come nuova avventura, l’approdo come la meta di una comunità che vuole ritrovarsi.

Torna a Monopoli l’appuntamento con Volontariato in Spiaggia “Giovanni Montanaro” che in questa XII edizione si svolgerà in location diffuse: dalla suggestiva Cala Porta Vecchia al lido Torre Egnazia, per concludersi nell’incantevole Chiostro del Palazzo San Martino.

L’evento, patrocinato e sostenuto anche dal Comune di Monopoli, vuole essere un omaggio alle associazioni del territorio, protagoniste di una ritrovata operatività e ispiratrici di nuovi impegni sociali.

“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto sostenere e patrocinare questo evento. Il Volontariato in Spiaggia del CSV San Nicola è ormai da dodici edizioni un appuntamento fisso dell’estate di Monopoli. Un’occasione per accendere un faro sul mondo del volontariato fatto di tante associazioni che spesso operano in silenzio e di tanti cittadini che mettono a disposizione il loro tempo per i soggetti più deboli. Un mondo fatto di storie che anche quest’anno ascolteremo con molto interesse” – afferma il Sindaco di Monopoli Angelo Annese.

“L’originalità e l’innovazione di questa manifestazione – dichiara il Presidente del CSV San Nicola Rosa Franco – saranno raccontate dai volontari sempre in un clima di festa. Nel corso della giornata, in un itinerario che spazia dal mare alla costa, saranno testimoni di quell’impegno gratuito che non si ferma e che, anche in tempi di emergenza, è pronto a sostenere progetti e interventi a favore della collettività. Volontariato in Spiaggia è anche un momento per ricordare, nella sua città natale, Giovanni Montanaro che tanto ha dato al mondo del Volontariato e che sarà sempre presente nei nostri cuori”.

In questa edizione, come nelle altre, non mancherà uno spazio dedicato alla musica, alla danza e al teatro.

#IOSIAMO – dall’Io al Noi è lo spettacolo teatrale di e con Tiziana Di Masi, attrice sociale, patrocinato dal CSVnet. Sul palco andrà in scena il racconto di storie di impegno personale, di uomini e donne che hanno deciso di dedicare la propria vita al bene comune. “Persone straordinarie i volontari – dice Tiziana Di Masi – che operano in associazioni impegnate nei fronti più caldi delle emergenze sociali. Le loro storie non ottengono le prime pagine dei giornali, le loro pagine non avranno milioni di followers sui social, ma è grazie a loro se l’Italia ha un grande cuore. #IOSIAMO è la testimonianza di chi supera la sfera dell’“Io” e attraverso il “Noi” crea una società migliore”.

Di seguito il programma:

Largo Portavecchia

Spiagge e fondali puliti

A cura del circolo Legambiente Monopoli, dei sub dell’ASD La Scuola del Mare e delle associazioni del territorio

9:00 Ritrovo e inizio attività di raccolta dei rifiuti lungo la costa

10:00 Pulizia dei fondali – Spiaggia Cala Porta Vecchia

12:00 Rientro dei volontari

Lido Torre Egnazia *

ore 10:30 - 12:30

Dimostrazione (SICS) Scuola Italiana Cani Salvataggio

superare le cattive pratiche: “Littering e inquinamento del mare da plastica”, a cura dell’associazione Retake Bari

Palazzo San Martino – Chiostro*

ore 18:00

Aperture musicali a cura delle violiniste Annamaria Pignatelli e Antonella Petruzzi del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli

ore 18:30

Manifesto del TeatroVerso

Reading e performance teatrale con Debora Corbascio, Aldo Matricoti, Roberto Vitto

regia di Viviana e Fabrizio Altomari

Anteprima del video: “Il TeatroVerso dell’Arcadìa – L’universo delle abilità differenti”

Riprese e montaggio video: Anastasia Mirizio

Progetto #GIOVANIDEE promosso dal CSV San Nicola

ore 19:30

Spettacolo teatrale

#IOSIAMO – dall’Io al Noi di e con Tiziana Di Masi

Tecnico audio e luci Alberto Gottardi

* La manifestazione è subordinata al rispetto delle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19. (Ord. 255/2020 e segg. della Regione Puglia).