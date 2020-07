Interreg Italia-Croazia :Un primo passo verso la sostenibilitŕ del mare Adriatico con il progetto InnovaMare 23/07/2020 UN PRIMO PASSO VERSO LA SOSTENIBILITÀ DEL MARE ADRIATICO: IL PROGETTO INNOVAMARE

Al via il progetto finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia di cui ARTI è partner.



23 Luglio 2020 - La sostenibilità del Mare Adriatico è la missione del progetto strategico InnovaMare, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2014-2020, la cui conferenza di lancio ha avuto luogo ieri, 22 luglio 2020, ed è stata organizzata dalla Camera Croata dell’Economia (capofila del progetto) e dall'Istituto Ruđer Bošković.



Per i prossimi 30 mesi InnovaMare coinvolgerà 14 partner dall’Italia e dalla Croazia per sviluppare e stabilire un modello di ecosistema dell’innovazione nel settore della robotica sottomarina e dei sensori per il monitoraggio dell’inquinamento del mare Adriatico, portando la collaborazione transfrontaliera tra scienza e settori privati ad un livello superiore.



Durante la conferenza online di lancio, introdotta da Tomislav Radoš, vicepresidente della Camera Croata dell’Economia, sono state presentate la mission e la vision del progetto. Inoltre, sono state organizzate tre diverse sessioni tematiche parallele in cui partecipanti e stakeholder sono stati invitati a contribuire con approfondimenti, opinioni e intuizioni sul progetto. La sessione “Inquinamento del mare come problema economico”, guidata e moderata dall’Istituto Ruđer Bošković e dal CNR ISMAR, ha affrontato i tipi più problematici di inquinamento marino che colpiscono il mare Adriatico e le misure che possono essere messe in atto per mitigarli, ridurli ed eliminarli. Nella sessione “Trasferimento tecnologico come elemento chiave per l’innovazione”, moderata dalle Università di Rijeka e Trieste, sono state riassunte le principali dinamiche e gli scopi di questo processo, nonchè I ruoli degli attori coinvolti, evidenziando l'importanza del trasferimento tecnologico non solo per la ricerca e lo sviluppo, ma anche per le sue potenzialità in termini di sostenibilità e salvaguardia dell'ambiente. La sessione “Creare un ecosistema innovativo per una quadrupla elica più forte”, moderata dalla Camera Croata dell’Economia e dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Regione Veneto, ha sottolineato l'importanza di coinvolgere ricercatori, responsabili politici, imprese e società civile al fine di per stabilire connessioni, esplorare problemi e risolverli.



I due territori degli Stati membri europei che si affacciano sul mare Adriatico collaboreranno per affrontare sfide significative con un impatto su importanti settori in Italia e Croazia: pesca, traffico marittimo, acquacoltura e turismo, al fine di creare un centro di innovazione digitale per robotica e sensori sottomarini innovativi, sviluppare una strategia e un piano d'azione per un modello di ecosistema innovativo, creare un prototipo di soluzione robotica e sensori innovativi e una piattaforma web interattiva per la collaborazione.



Con un budget di 5,6 milioni di euro, il progetto InnovaMare è gestito da un consorzio di 14 partner provenienti da Croazia e Italia: Camera Croata dell’Economia, Unione Regionale delle Camere di Commercio della Regione Veneto, Università di Trieste, ARTI - Agenzia Regionale Puglia per la tecnologia e l'innovazione, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Marine – CNR ISMAR, Mare FVG, Communication Technology Srl, Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, Istituto Ruđer Bošković, Facoltà di ingegneria elettrica e informatica - Università di Zagabria, Università di Dubrovnik, Università di Rijeka, Geomar Ltd, Provincia di Šibenik Knin.

Il progetto fa parte del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg Italia - Croazia, lo strumento finanziario dell'Unione europea a sostegno della cooperazione tra i due territori degli Stati membri europei che si affacciano sul mare Adriatico. Con 236,8 M € di budget totale, il Programma consente agli stakeholder regionali e locali di scambiare conoscenze ed esperienze, sviluppare e implementare prodotti e servizi di pilota, sostenere gli investimenti creando nuovi modelli di business, testare la fattibilità di nuove politiche, avendo come obiettivo finale il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di oltre 12,4 milioni di cittadini residenti nell'area. Il progetto InnovaMare come parte di Interreg Italia-Croazia è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.