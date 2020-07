Apertura nuovo spazio commerciale Heinemann Italia presso l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari. 23/07/2020 INAUGURATO DA HEINEMANN ITALIA UNA NUOVA AREA DUTY FREE IN AEROPORTO.

IL ‘KAROL WOJTYLA’ DI BARI CONFERMA LA PROPRIA VOCAZIONE INTERNAZIONALE.



BARI, 23 LUGLIO 2020 – L’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari sempre più internazionale. Da oggi, infatti, i passeggeri in transito nello scalo del capoluogo pugliese avranno a disposizione per lo shopping un’area di 530 metri quadrati inaugurata dalla multinazionale Heinemann Italia, già presente negli aeroporti di Bologna, Torino e Catania, con otto negozi duty free & travel value. Profumi e cosmetici, tabacchi, liquori e confetteria oltre a un vasto assortimento di prodotti regionali tipici del territorio, tra cui olio extravergine di oliva e vini, accompagneranno il passeggero in un viaggio sensoriale tra i colori e i sapori della Puglia.

“L’inaugurazione di questa nuova area commerciale – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – è un evento in linea con la vocazione internazionale dei nostri scali e con gli obiettivi della Società, orientati a garantire una sempre maggiore qualità dei servizi offerti ai passeggeri.

Inoltre, la scelta di Heinemann Italia è un segnale che va nella direzione di un progressivo ritorno alla normalità dei nostri aeroporti; ritorno alla normalità che - come noto - passa, oltre che dalla ripartenza del traffico passeggeri, anche attraverso una ripresa e uno sviluppo delle attività commerciali degli scali aeroportuali.

Siamo convinti che la presenza di un partner commerciale di standing internazionale – ha concluso Onesti – rappresenti un valore aggiunto per tutti i passeggeri che transiteranno dall’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ e che, rientrando a casa, vorranno portare con loro un pezzetto della nostra Puglia”.



"Siamo lieti dell’apertura del nostro nuovo punto vendita – ha dichiarato Fulvio Fassone, Amministratore delegato di Heinemann Italia - che è una grande conferma dell'impegno imprenditoriale di Heinemann Italia in Italia. Aeroporti di Puglia, gestore dell'aeroporto di Bari, gestisce un efficiente sistema aeroportuale in continua crescita e implementa importanti progetti di sviluppo. Sono convinto che la nostra partnership porterà a grandi risultati a Bari; in particolare per quanto riguarda la qualità dei servizi e dei prodotti offerti ai passeggeri. Heinemann – ha concluso Fassone - può ricorrere a 140 anni di esperienza nel mercato al dettaglio dei viaggi e dedicheremo pienamente questo know-how con grande entusiasmo e professionalità all'aeroporto di Bari e ai suoi passeggeri” .

Gebr. Heinemann, di cui Heinemann Italia è consociata, è uno dei principali attori nel mercato al dettaglio dei viaggi internazionali e leader nel mercato europeo. È l'unica azienda globali a conduzione familiare nel settore della vendita al dettaglio di viaggi. Come distributore, Gebr. Heinemann fornisce oltre 1.000 clienti in oltre 100 paesi. Nel settore del commercio al dettaglio, la società gestisce oltre 340 negozi Heinemann Duty Free & Travel Value, boutique di marchi di moda su licenza e negozi concept in 74 aeroporti in 28 Paesi, oltre a negozi ai valichi di frontiera e a bordo delle navi da crociera. Oggi, il marchio Heinemann Duty Free è presente in numerosi aeroporti in tutto il mondo e gestisce il suo più grande negozio Airport Duty Free a Sydney.