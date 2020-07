[PHOTOGALLERY] Gioia del Colle (Bari)- Magna Grecia Awards & Fest premiati Gigi Mastrangelo, Amaurys Perez e Valentina Vignali 23/07/2020 Ieri sera l’incontro “Non mollare mai. Lo sport e le sue sfide” di Gioia del Colle: presenti il tre volte oro mondiale nel judo Marco Maddaloni, il pallavolista tre volte medagliato olimpico Gigi Mastrangelo, l’argento olimpico a Londra 2012 nella pallanuoto Amaurys Perez e Valentina Vignali, cestista della Smit Roma Centro, modella e personaggio televisivo, tutti premiati con il MGA.



Stasera, giovedì 23 luglio, una delle serate più attese con la kermesse che si sposta a Mottola – San Basilio (TA) presso il monumento Parco Casa Isabella. Alle 20 Giulia Salemi presenta la sua prima fatica letteraria “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”, con la quale la modella e influencer racconta il chiaroscuro della notorietà, i suoi sogni, gli amori intensi e le scelte controcorrente. Alle 21 è il turno di “Amami per sempre: il giorno più bello”. La serata evento del MAGNA GRECIA AWARDS, vedrà come protagonista Silvia Slitti (premiata con il MGA), conclamata organizzatrice di grandi eventi, che si racconterà e svelerà come riesce a realizzare i sogni di tanti uomini e donne nel giorno del loro matrimonio. E proprio una coppia completa la triade di protagonisti di questo appuntamento: lo chef, conduttore e ristoratore Andrea Mainardi e sua moglie, l’imprenditrice Anna Tripoli.



Venerdì 24 luglio alle 20 si torna a Gioia del Colle con “Carla Fracci: in punta di piedi sul tetto del mondo”. Universalmente considerata come una delle più grandi ballerine del Novecento – il premio Nobel Eugenio Montale le dedicò una poesia, mentre nel 1981 il New York Times la definì prima ballerina assoluta – Carla Fracci sarà premiata con il MGA. Dopo la premiazione dell’étoile, si rimane nel mondo dello spettacolo con il focus “…E le stelle stanno a guardare”: ne parlano la conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, ballerina, attrice, showgirl e conduttrice Lorella Cuccarini, la signora della tv Simona Ventura e l’attore, cantante e conduttore Giampiero Ingrassia, entrambi premiati con il MGA.



Gli eventi di Gioia del Colle si tengono all’ex Distilleria Cassano (in caso di maltempo al Teatro Rossini), mentre quelli di Castellaneta sul Sagrato del Convento di San Francesco (in caso di maltempo alle Officine Mercato Comunale). Sul sito www.magnagreciaawards.com è possibile consultare il programma e registrarsi per accedere agli eventi.



Ispirato dai valori e dagli ideali della cultura greca, il Magna Grecia Awards è un premio istituito nel 1996 dal regista e scrittore pugliese Fabio Salvatore insieme al papà Franco per valorizzare l’operato di uomini e donne, figli di nuove forme culturali e comunicative; una serie di riconoscimenti pensati e tributati in armoniche suggestioni a chi ha saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte.



Il Magna Grecia Awards & Fest è patrocinato da Mibact, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione, Città Metropolitana di Bari, Provincia di Taranto, Comune di Gioia del Colle e Comune di Castellaneta, AReSS Puglia, Scripta, l’ambasciatore culturale Nartist, organizzato in media partnership con RDS Next e Pop Economy e con il contributo di Alkemilla, Casa Isabella, Combivox, Divella, Flower Living, Gioiella, Gruppo Vitha, Imes Industries, Isoteck, Nava e Ultramotors.