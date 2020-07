Corigliano d'Otranto (Lecce) - Inaugurazione della mostra "Fellini in scena! Fotografie di Franco Pinna" 25/07/2020 Dal 26 luglio al 28 settembre 2020

Inaugurazione domenica 26 luglio - dalle 19:30

Castello Volante - Corigliano d’Otranto (Le)

Orari di apertura

Dal 28 al 31 luglio (10/13 - 16/24) - La Festa di Cinema del reale

Dal 1 agosto al 28 settembre (10/13 - 16/21)

Ingresso 5 euro (durante i Festival incluso nel ticket)

Info 0836471008 - 3803110530

cinemadelreale.it - ilcastellovolante.it



FELLINI IN SCENA!

FOTOGRAFIE DI FRANCO PINNA

A cura di Claudio Domini e Paolo Pisanelli

Una co-produzione Archivio Franco Pinna, Big Sur, Castello Volante, OfficinaVisioni

Allestimento mostra Big Sur Lab



Domenica 26 luglio il Castello Volante di Corigliano d'Otranto ospita l'inaugurazione della mostra "Fellini in scena! Fotografie di Franco Pinna" che proseguirà fino al 28 settembre. In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, Archivio Franco Pinna, Castello Volante, Archivio Cinema del reale, Big Sur e OfficinaVisioni e dedicano al grande regista scomparso nel 1993, universalmente riconosciuto come uno dei massimi artisti del '900, una straordinaria mostra fotografica. Curata da Claudio Domini e Paolo Pisanelli, Fellini in scena! propone oltre cento immagini, di cui molte inedite, riguardanti i film diretti dal regista e i vivaci backstage, dove prendevano vita sogni e visioni cinematografiche. L'Archivio Franco Pinna di Roma è infatti detentore di materiali in gran parte inediti o ancora poco noti, capaci di mostrare Fellini in tutto il suo straordinario istrionismo secondo aspetti altrove difficilmente riscontrabili con altrettanta evidenza e varietà, ora nel pieno della concentrazione e della tensione del momento in cui opera e plasma, ora divertito e divertente nel dirigere da capitano di ciurma, come talvolta definiva le sue troupe al lavoro e il variopinto entourage entro cui si muovevano, avventure di set movimentate e appassionanti come racconti a sé stanti.



La serata di inaugurazione si aprirà alle 19:30 (ingresso libero) con l'AperiLea, la domenica rainbow promossa in collaborazione con l'associazione LeA - Liberamente e Apertamente. Ad accogliere il pubblico l'aperitivo del nuovo Ristoro del Castello, un cocktail arcobaleno della Sartoria degli Spiriti e il dj set "felliniano" con Playgirls from caracas. Dalle 20:30 (ingresso 5 euro - fino ad esaurimento posti) "taglio del nastro" ufficiale della mostra che ospita fotografie a colori e in bianco e nero, in vari formati anche inconsueti come il panoramico. Alcune di esse sono già da tempo affermate come autentiche icone del cinema felliniano (il ballo della Masina in "Giulietta degli spiriti", il Mastorna sotto la neve in "Fellini. A Director's Notebook", il regista che si trucca da clown, il Rex di "Amarcord", ad esempio). L'esposizione accoglie le migliori stampe mai eseguite prima sul corpus felliniano di Pinna, restaurate digitalmente e realizzate direttamente dall’Archivio espressamente per questa occasione.

“Tutti i film di Federico Fellini sono viaggi al confine della linea che attraversa i sogni e la realtà, sono seduzioni e avventure di vita dentro e fuori da set caotici che Franco Pinna riusciva sempre a fissare in scatti fotografici necessari e sorprendenti. L’amicizia e la complicità che legava Franco e Federico si ritrovano in questa mostra fotografica che comprende le foto di scena dei film e gli scatti rubati o messi in scena fuori dal set dove l’esuberanza di Federico dilagava e veniva accolta dalla presenza calma e tranquilla di Franco che governava le forme di tutto quello che inquadrava. Nel gioco delle inquadrature il film diventa fotografia e la fotografia sembra già divenire immagine in movimento”, sottolineano i curatori Claudio Domini, Paolo Pisanelli.



L’allestimento realizzato tra le terrazze e la Tabaccaia del Castello De’ Monti è a cura di Big Sur Lab, Maurizio Buttazzo in collaborazione con Parisi Luminarie e Mariano Light. Durante la serata e nei giorni successivi si potrà degustare il rosé Calafuria della cantina Tormaresca, vino ufficiale della mostra.



Il progetto Castello Volante - vincitore del bando per l'adeguamento degli attrattori turistici all'accoglienza di attività di spettacolo dal vivo della Regione Puglia - è gestito dal 2017 da Multiservice Eco, Big Sur e Coolclub in collaborazione con il Comune di Corigliano d'Otranto. Ogni giorno (10/13 - 16/20 - informazioni e prenotazioni visite al 3883620751) l'infoPoint offrirà un catalogo di esperienze culturali, visite guidate esperienziali, bike tour dentro e intorno le mura del Castello e all’interno del suo bookshop una selezione di produzioni editoriali, artigianali e di design made in Puglia. Nel corso dell'estate, rispettando tutte le disposizioni e le misure di contenimento del contagio da Coronavirus, non mancheranno rassegne e festival che nelle ultime stagioni hanno caratterizzato e reso celebre il Castello Volante. In programma la musica di Sei Festival e Sei Young, le proiezioni e i percorsi espositivi de La Festa di Cinema del reale, Visioni del Sud e gli incontri e i dibattiti di Io non l'ho interrotta, tutte produzioni originali delle realtà che animano il progetto culturale del Castello Volante. Non mancheranno, inoltre, altri appuntamenti con arte, danza, cibo, letteratura, nuovi mestieri e artigianato. Il Castello Volante è, infatti, un grande cantiere delle arti in cui nascono opere ed eventi che scaturiscono dall’incontro in un processo di ibridazione e "scambi creativi". Il castello e il suo borgo diventano così luoghi da abitare, storie da scoprire e da svelare, corpi architettonici e simbolici con cui stabilire una relazione sentimentale e di scambio, a cui restituire un segno del proprio passaggio.