Andria - Trofeo Tenuta Tannoja: il 26 luglio ripartenza della mountain bike in Puglia 25/07/2020 La data da segnare in rosso per il movimento ciclistico pugliese è quella di domenica 26 luglio quando ad Andria si alzerà il sipario sul Trofeo Tenuta Tannoja di mountain bike cross country dopo un lungo digiuno di corse che dura dal 1°marzo scorso (la cronocoppie di Alberobello Trofeo Eracle in memoria di Vito Palmisano).

Si cavalca l’onda dell’ottimismo in casa Team Eurobike per mantenere viva la tradizione delle ruote grasse tra Corato, Andria e all’ombra del maniero federiciano di Castel del Monte con questa gara inedita nell’ambito del circuito Challenge XCO Puglia.

Circuito completamento sterrato con 70 metri di dislivello, tratti tecnici tra boschi e vigneti per uno sviluppo di 5 chilometri nelle adiacenze dell’Agriturismo Tenuta Tannoja che ospiterà partenza, arrivo e il quartier generale dell’evento, il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-Covid 19.

La grande attesa di questa ripartenza della mountain bike pugliese è testimoniata anche dal positivo riscontro di adesioni (180) da parte delle società pugliesi e da quelle fuori regione (Campania, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Lazio, Calabria e Alto Adige).

“Noi del circuito Challenge XCO Puglia – spiega il responsabile regionale FCI Puglia del fuoristrada Mimmo Del Vecchio - siamo un movimento vivo e molto affiatato che ha voglia di ripartire e di farsi conoscere sempre di più. Durante il lockdown non ci siamo fermati con l’obiettivo di rimodulare il calendario senza sovrapposizioni. Dal 26 luglio fino a metà ottobre, sarà un gran bel tour de force con il cross country a dominare la scena nella nostra regione”.



PROGRAMMA 26 LUGLIO

- Ritrovo alle 8:00 presso l’Agriturismo Tenuta Tannoja in Strada Esterna Bagnoli ad Andria.



- Prima partenza alle 9:30 riservata alle categorie juniores, under 23 ed élite, master 1-2-3-4-5-6-M7+, donne élite e master.



- Seconda partenza alle 11:00 riservata alle categorie donne juniores, esordienti e allievi uomini e donne.