27 luglio - Presentazione del libro dell'artista Ezia Mitolo "FRANGE. Disegni parlati" a Lecce 27/07/2020 Extra Convitto.Piazzetta Carducci, Lecce.

Posti limitati, è consigliata la prenotazione via SMS o WhatsApp al numero 0832/373576.



Lunedì 27 luglio alle ore 19,00nell'ambito della rassegna Extra Convittopromossa dal Polo Biblio-Museale di Lecce e da Regione Puglia-Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, sarà presentato al pubblico il primo libro di poesie e disegni dell’artista tarantina Ezia Mitolo "FRANGE. Disegni parlati"pubblicato nel mese di aprile 2019 da Edita@ Casa Editrice & Libraria.



Dialogheranno con l’autrice: Antonella Lippo giornalista e storica dell’arte, Lorenzo Madaro docente di Storia dell’Arte, Accademia di Lecce e l’editore Domenico Sellitti.





Una raccolta di quaranta poesie, che l’autrice ha prodotto lungo la sua importante carriera nelle arti visive, espressamente legate a oltre quaranta disegni, realizzati su carta per questo specifico progetto editoriale.

FRANGE è una monografia che presenta un suo nuovo e finora inedito livello espressivo: la scrittura poetica, che non manca di essere accompagnata da immagini.



Il volume si inserisce nella Collana Chicchi del Melograno e presenta contributi critici della poetessa Mara Venuto e delle storiche dell’arte Luciana Cataldo e Cristina Principale.



Dalla sinossi: “Vivi di pancia, petto, mani, del rosso dell’amore, del rosso del sangue, del nero vomito dell’assenza, nel movimento infinito del tempo.

I sogni non finiscono, mai. E ridi sempre, se non riesci a realizzarli tutti: sarai bellezza e potenza, più di prima. Quanto siamo brutti quando piangiamo a lungo?

Ogni linguaggio espressivo ha la sua verità, il giusto vestito di quell’ansia, di quell’emozione urgente, che spinge per essere fermata in una parola, un’immagine, in un segno grafico, una scultura.

Una raccolta di poesie e disegni, inscindibili, disegni parlati, voci disegnate: ogni poesia ha la sua faccia. Parola e linea insieme, proseguimenti selvaggi intrecciati di pulsione che trabocca. Frange libere che si muovono, fluttuano, si aggrovigliano, si propagano avviando nuovi inizi. Il finale è che non finisce.”





Il libro è possibile ordinarlo in tutte le librerie italiane o direttamente alla Edit@ Casa Editrice e Librariainviando un'e-mail a: editaonline@libero.it.

È possibile inoltre ordinarlo online tramite i principali Bookstore.