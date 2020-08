Le rievocazioni storiche di Lucera con Murgia Enjoy 10/08/2020 Incentivare l'economia del nostro territorio prediligendo il turismo locale, di cui la nostra Regione ha tanto bisogno, ora più che mai, oltre che un dovere, è diventata una necessità perché offre la possibilità ai nostri imprenditori di garantire posti di lavoro.

Per questo motivo, l'associazione culturale Murgia Enjoy propone periodicamente ai propri soci alcune mete degne di interesse e si impegna nel promuovere quelle località che meritano di essere citate.



Lo scorso anno alcuni soci hanno avuto l'onore ed il privilegio di conoscere la cittadina di Lucera nella quale, oltre a tante bellezze da visitare, fra cui l'Anfiteatro Augusteo, preziosa testimonianza del patrimonio storico e archeologico pugliese, grazie all'impegno di un'attenta Amministrazione Comunale, del Sindaco Antonio Tutolo, dell'Assessore Carolina Favilla, di centinaia di cittadini, di moltissime associazioni e dell'integerrimo Presidente dell'APS Cinque Porte Storiche Gianni Finizio, si svolse una grande rievocazione storica che entusiasmò i soci che ne documentarono diverse fasi con la realizzazione di un video visionabile al link: https://www.youtube.com/watch?v=xWbd2XeeT-Q&t=4s



Quest'anno, nonostante le grosse difficoltà legate alle Ordinanze anti-Covid 19, la macchina organizzativa del Teatro Pubblico Pugliese con il sostegno della Regione Puglia si è messa in moto riuscendo a garantire ai tanti visitatori la Rievocazione completa di villaggio medievale e rappresentazioni artistiche e la possibilità di partecipare a giochi, attività coreutiche, combattimenti, giocoleria e arte di strada ed il Torneo delle Chiavi, manifestazione ludica che prevede una gara fra i cinque rioni in cui è stata di recente divisa la città, che prendono il nome dalle cinque porte cittadine, per l'assegnazione di un palio. La spettacolare rievocazione storico-folkloristica, che si ispira alle vicende storiche del periodo di Carlo II d'Angiò e della fondazione della Civitas Sanctae Mariae sulle rovine della Luceria Saracenorum, prevedono il coinvolgimento attivo di centinaia di comparse lucerine e si svolgeranno il 12 ed il 13 agosto 2020.



All'interessante programma delle attività previste a Lucera si aggiunge anche quest'anno, la disponibilità del Sig. Alessandro Circelli, maestro dell'accoglienza a Lucera che, in quanto socio Murgia Enjoy, riserverà un particolare trattamento ai soci ed ai followers Murgia Enjoy che vorranno usufruire della ristorazione o dell'alloggio nelle sue strutture. La partecipazione alle attività e alla visita di Lucera è consigliata anche da Puglia Terra Nobile e da Radio Futura New Generation.

Chi volesse cogliere l'invito di Murgia Enjoy a partecipare alle iniziative e conoscere l'ospitalità dei lucerini, la bellezza del territorio e ricevere il programma dettagliato degli straordinari eventi, potrà chiedere supporto all'associazione al n.328/3130450 tutti i giorni dopo le 18 o contattare direttamente gli organizzatori.