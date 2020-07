30 luglio - Ultima tappa del Tito Schipa Music Festival a Novoli (Lecce) 30/07/2020 GIOVEDÌ 30 LUGLIO A NOVOLI SI CHIUDE IL "TITO SCHIPA MUSIC FESTIVAL".

ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CONSERVATORIO DI LECCE



Giovedì 30 luglio (ore 21 - ingresso gratuito fino a esaurimento posti nel rispetto delle misure anticovid) con lo spettacolo "Voci inaudite...", nel Chiostro del Convento dei Padri Passionisti a Novoli, si conclude il Tito Schipa Music Festival, finanziato dalla Regione Puglia - Assessorato alla Formazione e al Diritto allo studio e organizzato dal Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce in collaborazione con le amministrazioni comunali di Caprarica, Salve, Zollino, Matino, Novoli. Nello spettacolo l'ensemble composto da Monica Altamura e Rosa Andriulli (violoncello), Noemi Puricella e Francesco Sabato (violino), Fernando Toma (viola), Lucia Rizzello e Luigi Bisanti (flauto), Luciano Fuso e Valentina Parentera (pianoforte) proporrà musiche di Le Beau, Wiek Schumann, Bonis. Il programma prevede l’esecuzione di pagine “inaudite” di repertori cameristici a tutt’oggi ancora completamente inesplorati e ingiustamente dimenticati. Saranno messe a confronto diverse personalità di musiciste e compositrici che con la pubblicazione delle loro opere sfidano i pregiudizi sociali contro le donne artiste, per affermarsi come professioniste e uscire dall’anonimato, lasciando un segno tangibile del loro talento e delle loro opere nella storia.



Inoltre, per venire incontro alle numerose richieste di informazioni e considerato il periodo complesso a causa della attuali normative e restrizioni anti covid-19 è stato prorogato dal 25 luglio al 1 agosto il termine ultimo per iscriversi al Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce. Ai corsi propedeutici, preaccademici e accademici nell'ambito dei quattro percorsi di classica, elettronica, jazz e pop-rock, dal prossimo anno accademico 2020/2021 si aggiunge anche il triennio di Etnomusicologia che arricchisce ulteriormente l'attività formativa del Conservatorio - che ha una sede anche a Ceglie Messapica - presieduto da Biagio Marzo e diretto da Giuseppe Spedicati.



In queste settimane ha avuto una grande diffusione sui social e sul web il video - realizzato da Paolo Laku e Francesco Ciarnò grazie alla collaborazione di docenti e studenti - voluto dal Conservatorio per promuovere le iscrizioni ai corsi. La "Toccata e fuga in re minore", celebre opera barocca composta all'inizio del ‘700 dal ventenne Johann Sebastian Bach, è stata rielaborata dagli studenti per presentare la pluralità dei linguaggi che l’Istituzione propone. L'inizio è classico, l’esecuzione all'organo è affidata a Mattia Greco nella Cavea del Conservatorio. Il brano si trasforma in jazz in un'assolata Piazza Duomo nel cuore di Lecce, grazie al quartetto composto da Marco Loderini (saxofono), Marco Scarciglia (chitarra), Fabrizio Morrone (contrabbasso), Matteo Spinelli (batteria). Arrangiamento e ambientazione cambiano nuovamente e sulle terrazze del Conservatorio, a richiamare l’iconico "Rooftop Concert" dei Beatles, Marco Giaffreda (organo hammond), Davide Benegiamo (chitarra), Alessio Gaballo (basso elettrico) e Gianmarco Serra (batteria) spingono Bach dentro le sonorità decisamente rock. La composizione vira poi, per chiudere il suo percorso, nell’elettronica con Alessio Martina e Francesco Verdicchia.



Quest'anno, ai corsi già attivi – ai quali si accede previo esame di ammissione (tutte le info sul Manifesto degli Studi 2020/2021 sul sito del Conservatorio) – si aggiunge come già anticipato il Corso Triennale Accademico di Diploma di Laurea in Etnomusicologia. Imperniato su un piano di studi stimolante, dinamico e finalizzato all'acquisizione di competenze sia teoriche che performative, questo nuovo corso accademico avvicina ancor più il Conservatorio al territorio e alle sue straordinarie tradizioni di musica etnico-popolare e rappresenta un importante investimento per una ulteriore crescita culturale del grande Salento. Il Conservatorio "Tito Schipa" agisce, infatti, sul territorio a favore di un’ampia opera di diffusione della cultura musicale, concretizzatasi nella realizzazione in questi recenti anni anche di una complessa attività di produzione musicale e culturale.