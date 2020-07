31 luglio - FUOCHI A MARGINE – NEL CASTELLO DI BARBABLŮ - anfiteatro di Vignacastrisi (LE) 31/07/2020 Si va in scena domani nell’anfiteatro di Vignacastrisi (LE)



FUOCHI A MARGINE – NEL CASTELLO DI BARBABLÙ



Teatro sociale per bambini con Kuziba Teatro



Il finale della prima parte del progetto Fuochi a margine è dedicato ai più piccoli e vedrà protagonista la compagnia Kuziba Teatro di Ruvo di Puglia (BA). Venerdì 31 luglio alle 21, nella cornice naturale dell’anfiteatro Parco Canali Creativi di Vignacastrisi (Ortelle) andrà in scena Nel castello di Barbablù, spettacolo per ragazzi dai 7 anni in su.



Nel castello di Barbablù è un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda, è un percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come a volte la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi. Dentro questa storia c'è un castello, dentro al castello c'è un uomo dalla lunga barba blu, e poi ci sono una giovane sposa, una sorella, una madre, due fratelli e un labirinto di corridoi, porte e scale tutto da scoprire. Dentro questa storia ci sono i giochi che si fanno al buio, i segreti sotto i tavoli, i divieti che i genitori impongono ai figli e c'è una piccola chiave che apre la porta di una stanza proibita. Proibita fino a quando lei, la giovane sposa di Barbablù, non decide di ascoltare il suo istinto e aprirla.

Costo del biglietto: adulti 8 euro, ragazzi 5 euro



Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del contagio in vigore.

LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA

POSTI LIMITATI



tel. +39 3881271999

infoultimifuochi@gmail.com

www.ultimifuochifestival.it